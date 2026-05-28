Szemtelen áron adják az Oroszországban gyártott kínai autókat

Anno a Merkur-kínálat legdrágább autója volt a Volga, aminek az ára másfél 1200-es Lada volt, ma ehhez képest épp csak a középmezőnyben szerepelnek az újjászülető Könnyű Személygépkocsi Gyár termékei. Közreadták az indulóárakat, ami alapján a Volga márkanéven kínált autók olcsóbbak lesznek az eredeti kínai autóknál – a pontos felszereltséglista még nem publikus, tehát nem tudjuk, ár/érték arányban hogyan áll a helyzet.

Kínai autóból készülnek az új Volgák, a kompakt SUV indulóára 11,8 millió Ft-nak megfelelő rubel

Fotó: Volga

Adminisztratív terhek miatt drágábbak az importált kínai autók Oroszországban

A belépőt jelentő Volga K40-es 2 749 000 rubelért (11,80 millió Ft) lesz megvásárolható, a Geely Atlas ehhez képest 3 189 990 rubelért (13,69 millió Ft) vihető el. A Volga C50-es szedánért 2 899 000 rubelt kérnek (12,44 millió Ft), míg a Geely Preface indulóára 3 079 990 rubel (13,22 millió Ft). A Volga márka csúcsmodellje, a K50-es szabadidő-autó belépője 4 199 000 rubel (18,03 millió Ft), míg a Geely Monjaro ára 4 349 990 rubel (18,68 millió Ft). Annyiból a helyi piac igényeihez igazították az autókat, hogy alapfelszerelésként adják a Geelynél feláras téli csomagot. A Volga típusok sorozatgyártása abban a Nyizsnij Novgorodi üzemben történik, ahol 2023-ig Volkswagen és Škoda modelleket készítettek a helyi piac számára, az autókra 5 év / 150 000 km garanciát vállalnak. Pontos árlistát és műszaki adatokat a forgalmazás júniusra ígért megindulásakor közölnek majd az új Volga modellekről.



