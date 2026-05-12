Méregdrága szuperautó csapódott a védőkorlátnak!

Rendszámos versenyautókat árul a brit Radical márka, csúcsmodelljük az RXC kupé, amelynél 719 lóerő jut mindössze 1130 kg-ra. Különös ismertetőjele a szuperautónak, hogy alig vannak vezetést segítő rendszerek a fedélzeten – és azokat is ki lehet kapcsolni. Egy ilyet tört össze szombat délután annak 56 éves sofőrje, amikor előzés közben elveszítette uralmát autója felett és a szalagkorlátnak csapódott.

A B498-as főúton Weißwasserbrücke és Altenau között történt a baleset, amelynek eredményeként mind az első, mind a hátsó felfüggesztés leszakadt a vázról. Szerencsére személyi sérülés nem történt a balesetben, és másik autónak se csapódott neki a Radical. Mivel felépítéséből adódóan menthető az autó, az illetékes Goslari Rendőrfelügyelőség 140 000 euróra, azaz 50 millió Ft-ra becsüli az anyagi kárt, ami még nem éri el a gazdasági totálkár szintjét – azaz a jármű értékét. Pár napon belül ez már a második eset a német urakon, hogy egy nagy értékű sportkocsit tör össze valaki.

