Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszel már dörzsöli a tenyerét: Orbán Anita végrehajtaná a migrációs paktumot

Érdekes

Ezt önnek is tudnia kell az új tiszás kormányszóvivőről – mutatjuk!

önvezető autó

Mi folyik itt? – elszabadultak a robottaxik a városban

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre többször ébresztik fel hajnalban egy nyugodt, csendes londoni kerület lakóit furcsa sípolással. A hang forrása nem egy kukásautó vagy részeg banda volt, hanem egy Waymo önvezető robottaxija, amely újra és újra ugyanabba a zsákutcába hajtott be. A lakóknak kezd elfogyni a türelme.
Link másolása
Vágólapra másolva!
önvezető autówaymorobottaxiLondon

A Google anyacégéhez, az Alphabethez tartozó Waymo az elmúlt években az autonóm közlekedés egyik legnagyobb úttörőjévé vált, s az Egyesült Államok több városában már utasokat is szállítanak sofőr nélküli taxik, most pedig London utcáin tesztelik a rendszert. Csakhogy a brit főváros nem éppen ideális terep egy algoritmus számára.

A Waymo robottaxijai egyre többször hibáznak Londonban
A Waymo robottaxijai egyre többször hibáznak Londonban
Fotó: Waymo

A beszámolók szerint az egyik londoni zsákutcában egy Waymo-jármű többször is behajtott hajnalban, majd hosszasan tolatgatott kifelé, miközben hangos figyelmeztető jelzésekkel zavarta fel a környékbelieket. A lakók szerint a jelenet már-már abszurd volt: a csúcstechnológiás autó úgy viselkedett, mint egy tanulóvezető, aki rossz utcába fordult – írja a Daily Mail. A helyiek türelme kezd elfogyni.

Magyarázkodik a Waymo a robottaxik miatt

A probléma amúgy nem teljesen új. San Franciscóban korábban már előfordult, hogy Waymo-autók tömegesen hajtottak ugyanabba a zsákutcába, majd egymás mögött fordultak vissza, időnként kisebb dugót okozva. A cég akkor azzal magyarázta a jelenséget, hogy a robottaxik a közlekedési szabályokat követve próbálták elkerülni bizonyos forgalomkorlátozott utcákat.

London azonban még San Franciscónál is nagyobb kihívás. A szűk utcák, a kusza forgalmi rend és a történelmi városszerkezet olyan helyzeteket teremtenek, amelyekre az amerikai utakra tanított rendszerek nincsenek teljesen felkészítve. Az interneten sokan viccelődnek azon, hogy a robottautók számára a brit főváros inkább labirintus, mint közlekedési hálózat. Azt látjuk, hogy az önvezető technológia már nem sci-fi, de még messze nem hibátlan.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!