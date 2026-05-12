A Google anyacégéhez, az Alphabethez tartozó Waymo az elmúlt években az autonóm közlekedés egyik legnagyobb úttörőjévé vált, s az Egyesült Államok több városában már utasokat is szállítanak sofőr nélküli taxik, most pedig London utcáin tesztelik a rendszert. Csakhogy a brit főváros nem éppen ideális terep egy algoritmus számára.

A Waymo robottaxijai egyre többször hibáznak Londonban

A beszámolók szerint az egyik londoni zsákutcában egy Waymo-jármű többször is behajtott hajnalban, majd hosszasan tolatgatott kifelé, miközben hangos figyelmeztető jelzésekkel zavarta fel a környékbelieket. A lakók szerint a jelenet már-már abszurd volt: a csúcstechnológiás autó úgy viselkedett, mint egy tanulóvezető, aki rossz utcába fordult – írja a Daily Mail. A helyiek türelme kezd elfogyni.

Magyarázkodik a Waymo a robottaxik miatt

A probléma amúgy nem teljesen új. San Franciscóban korábban már előfordult, hogy Waymo-autók tömegesen hajtottak ugyanabba a zsákutcába, majd egymás mögött fordultak vissza, időnként kisebb dugót okozva. A cég akkor azzal magyarázta a jelenséget, hogy a robottaxik a közlekedési szabályokat követve próbálták elkerülni bizonyos forgalomkorlátozott utcákat.

London azonban még San Franciscónál is nagyobb kihívás. A szűk utcák, a kusza forgalmi rend és a történelmi városszerkezet olyan helyzeteket teremtenek, amelyekre az amerikai utakra tanított rendszerek nincsenek teljesen felkészítve. Az interneten sokan viccelődnek azon, hogy a robottautók számára a brit főváros inkább labirintus, mint közlekedési hálózat. Azt látjuk, hogy az önvezető technológia már nem sci-fi, de még messze nem hibátlan.