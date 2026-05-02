Tényleg ennyire hülyék az autóvezetők? Tanulságos videó!

BMW-s és porschés vívott ádáz utcai versenyt Szolnokon, előbbi mindenképp meg akarta mutatni, hogy ő a jobb. Legalábbis erre utal, hogy a lámpánál egy pillanatig sem óhajtott várni, a forgalommal szemben kerülte ki az előtte várakozót.

Két BMW-s, két őrültség:

A Bpiautosok.hu egy másik olvasója Biatorbágyról küldött egy felvételt, itt szintén egy BMW sofőrje nézte driftverseny helyszínének az egyik körforgalmat. Kis híján eltalált egy másik autót, de szerencsére végül egyik helyszínen sem történt baleset.