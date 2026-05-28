Lángoló rakétává vált Teslát látott már? – videón mutatjuk

A Nürburgringen minden hiba drága, de ritkán ennyire látványos. Egy Tesla Model 3 Performance a legendás Nordschleife egyik leggyorsabb szakaszán elvesztette a tapadást, megpördült, majd a szalagkorlát szó szerint feldobta az autót, ami ki is gyulladt. A balesetről készült videó gyorsan végigsöpört az interneten.
Németország legendás versenypályáján, a Nürburgringen sok durva balesetet láttak már, de még ott is megfagyott a levegő, amikor egy Tesla Model 3 Performance hatalmas sebességgel átrepült a szalagkorláton, majd lángba borulva az erdőben landolt. A drámai jelenetet videóra is vették.

Lángokat szórva repült ki a Tesla a versenypályáról
Fotó: YouTube/ Life With Beck

Az eset a Nürburgring hírhedt Fuchsröhre, vagyis Rókalyuk nevű részén történt. Ez a pálya egyik legkeményebb szakasza: nagy tempó, hirtelen szintkülönbségek és gyors irányváltások követik egymást. A beszámolók szerint, és a videófelvételen is jól látszik, hogy a Tesla letért a fűre, ettől az autó instabillá vált, majd nagy erővel a belső korlátnak csapódott. A becsapódás energiája akkora volt, hogy az autó gyakorlatilag kilőtt a pályáról, majd ki is gyulladt – írja a Villanyautósok.

Órákig oltották a Tesla Model 3-at

A látvány drámai volt, de a legfontosabb, hogy az utasok túlélték a balesetet. A sofőr és utasa még ki tudott szállni az autóból, mielőtt a sérült akkumulátor komolyabban lángra kapott volna. A mentők súlyos, de nem életveszélyes sérülésekkel szállították őket kórházba. Mint később kiderült, az ütközésnél az akkumulátort is súlyos behatás érte, az akkupakk burkolata teljesen összeroncsolódott, ami a cellák rövidzárlatához, majd termikus megfutáshoz vezetett.

A Tesla oltása komoly kihívást jelentett. Ugyanis ebben az állapotban a lítiumion-cellák hőt és oxigént termelnek, ami miatt az oltás rendkívül nehéz és hosszadalmas, valamint hatalmas mennyiségű vizet igényel. A helyszínre négy tűzoltóegység érkezett, amelyek órákig dolgoztak. Az oltási munkálatok és a műszaki mentés miatt a versenypályát több mint két órára lezárták.

A Nürburgringet nem véletlenül hívják Zöld Pokolnak. Itt a legerősebb sportautók és a túlzott önbizalom együtt gyakran végződik úgy, hogy a fizika mondja ki az utolsó szót…

A napokban arról írt az Origo, hogy egy texasi férfit letartóztattak, miután szándékosan belehajtott vadonatúj Tesla Cybertruckjával a Grapevine-tóba, hogy kipróbálja az autó különleges Wade Mode, vagyis gázló üzemmódját. A kísérlet azonban gyorsan kudarcba fulladt: a jármű vizet kapott, mozgásképtelenné vált, utasai pedig kénytelenek voltak elhagyni a félig elsüllyedt monstrumot.

 

