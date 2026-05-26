Ostobaság kimaxolva: a Tesla pick-upjával nem megy a vízen járás – videó

A Tesla kézikönyve szerint a Cybertruck képes sekély vízben közlekedni, például patakokon vagy kisebb folyókon áthaladni, legfeljebb 81 centiméteres mélységig. A gyártó azonban hangsúlyozza: a sofőr felelőssége felmérni a víz mélységét, és a vízkárra a garancia sem vonatkozik. Magyarán: attól, hogy az autó képes valamire, még nem biztos, hogy jó megúsztatni. Márpedig egy texasi férfi ezt tette, amikor belehajtott a vadonatúj Tesla Cybertruckjával a Grapevine-tóba, ám elakadt.

A vízen járás még nem megy a Tesla Cybertruckkal sem, a tűzoltóknak kellett kihúzni ezt az autót a Grapevine-tóból

A rendőrséget riasztották az észak-texasi tóhoz, ahol a különös mentőakcióhoz végül a tűzoltóság vízi mentőcsapata is csatlakozott. A sofőrt, Jimmy Jack McDanielr többek között azért vették őrizetbe, mert lezárt partszakaszra hajtott be, emellett vízbiztonsági szabályokat is megszegett – írja a BBC.

A Tesla Cybertruck megosztja a közvéleményt

A rendőrség szerint az eset jól mutatja, milyen veszélyes lehet, amikor a technológiai lelkesedés találkozik a túlzott önbizalommal. „Nem javasoljuk, hogy bárki szándékosan a vízbe vezesse az autóját” – fogalmazott a helyi rendőrség szóvivője.

Ami Krisztusnak megy – mármint a vízen járás –, az földi halandónak nem, s ennek a texasi eset a legújabb bizonyítéka.

A több mint 70 ezer dollárba kerülő, acéllemezekkel borított Cybertruck pickup már eddig is megosztotta a közvéleményt extravagáns megjelenésével és Elon Musk merész ígéreteivel. Most azonban egy újabb történettel gazdagodott a jármű legendáriuma: hiába néz ki úgy, mint egy sci-fi tank, úszni azért mégsem tud.

Amúgy itthon is volt már hasonló eset a közelmúltban. Ahogy arról az Origo is beszámolt, hajszálon múlt a tragédia, amikor egy autó a Hortobágy-Berettyó főcsatornába csapódott. A Tesla sofőrje a baleset előtti pillanatokra egyáltalán nem emlékezett és csak arra tért magához, hogy az autó már a vízben sodródik.