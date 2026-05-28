Olyan drága a benzin, hogy az USA-ban elkezdték a tömegközlekedést használni

Az Iráni háború miatt nem csak mifelénk drága a benzin, de bizony az USA-ban is eddig nem látott magasságba emelkedett az ár. Az országos átlag 4 dollár 50 cent gallononként, de Kaliforniában például 6 dollár 14 centbe kerül a benzin – literre átszámítva tehát 364 Ft, illetve Kaliforniában 496 Ft-os benzinár miatt aggódnak. És ennek láttán hirtelen elkezdték a tömegközlekedést használni.

A klímaváltozással foglalkozó Grist szerint a nagyvárosok környékén megugrott az elővárosi vonatok utasszáma, San Diego környékén 6,5%-os az emelkedés, de Los Angeles és San Francisco környékén is erős márciust zártak a cégek. Texasban és Washingtonban is jelentősen bővült az utasszám, a nagyvárosok közötti forgalmat lebonyolító Amtrak és Brightline vasút társaságok is bővülő forgalomból számoltak be.

Az Egyesült Államokban már évtizedek óta az autózás van a várostervezés középpontjában, a közösségi közlekedés amolyan megtűrt szolgáltatás, amit sokan csak koloncként élnek meg azért, mert rendszeresen adópénzekkel kell biztosítani azok életben maradását. A statisztika szerint 2017-ben az utak 87%-át autóval tették meg az USA-ban.



