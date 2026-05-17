Ön tudja, hogyan lett a húsevő növényből visszapillantó? – mutatjuk

A Toyota Central R&D Labs. kutatói évek óta vizsgálják, hogyan hatnak a növények az emberi közérzetre és egészségre.

A Toyota mérnökei rájöttek, hogyan hasznosíthatják a húsevő nyövényt az autóiparban

A Genki-Kukan, vagyis „boldog tér” projektjük során arra jutottak, hogy a különböző levélformák eltérő pszichológiai hatást váltanak ki: a kis, kerek levelek nyugtatnak, a vékony, egyenes formák javítják a koncentrációt, míg a nagyobb, kerek levelek energizálnak. A növényekkel berendezett munkahelyeken ráadásul nőtt a levegőben található mikroorganizmusok száma is, ami a kutatók szerint hozzájárulhat az egészségesebb környezet kialakulásához.

A Toyota mérnökei lemásolták a kancsóka bordáit

A történet azonban igazán érdekessé akkor vált, amikor a kutatócsoport egy kiotói arborétumban ajándékba kapott néhány kancsóvirágot. Míg mások dekorációként tekintettek volna a különleges növényre, a Toyota mérnökei azonnal mikroszkóp alá helyezték. A vizsgálatok során döbbenetes szerkezet tárult fel előttük: a növény csúszós peremét apró, egy irányba hajló bordák borítják, amelyek alatt parányi üregek húzódnak. Elsőre úgy tűnt, ezek a bordák a víz áramlását segítik egyetlen irányba. A kísérletek azonban éppen az ellenkezőjét bizonyították. A bordák a felületi feszültséget kihasználva megakasztják a vízcseppeket, miközben ellenkező irányban a folyadék akadálytalanul továbbhalad. A kutatók műanyagmodellekkel is lemásolták a szerkezetet, és a mesterséges felület ugyanúgy működött, mint az eredeti növény.

A húsevő növény csúszós peremét apró bordák borítják, amelyek alatt parányi üregek húzódnak

Bár a tudományos publikációval végül megelőzte őket egy másik kutatócsoport, a Toyota számára a felfedezés gyakorlati értéke maradt a legfontosabb. A mérnökök már vizsgálják, hogyan lehetne a kancsóka nevű húsevő növény vízegyenirányító felületét az autóiparban alkalmazni. A különleges struktúra akár az aerodinamikát is forradalmasíthatja – például a visszapillantó tükrök vagy más külső elemek felületének a kialakításánál.

