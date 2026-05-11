Horrorösszeget bukik a Toyota az iráni válságon

A Toyota Motor Corporation friss előrejelzése szerint a közel-keleti térségben zajló geopolitikai feszültségek – különösen az iráni helyzet – mintegy 4,3 milliárd dollárral (1290 milliárd forint) ronthatják az idei üzleti év eredményét.

A legmagyobb autógyártók, így a Toyota is megszenvedi a közel-keleti válságot

A japán cég szerint a hatás nem közvetlen piaci visszaesésből, hanem a globális beszállítói láncok sérülékenységéből fakad. A legnagyobb problémát a megdráguló alapanyagok és a logisztikai nehézségek okozzák. Az olajszármazékok és fémek ára emelkedik, miközben a szállítás akadozása egyes alkatrészek hiányához is vezethet. Ez az autóiparban különösen érzékeny, hiszen a termelés szorosan függ a „just-in-time” rendszerben működő globális beszállítói hálózatoktól – írja az Autopro.

Stabil lábakon a Toyota

A pénzügyi nyomás már most is látszik: a Toyota legutóbbi negyedéves eredményei jelentős visszaesést mutattak, és az éves profitelőrejelzés is csökkenést vetít előre. Mindez annak ellenére történik, hogy a hibrid modellek iránti kereslet továbbra is erős, ami hagyományosan az autógyártó egyik stabil pillére. A Toyota vezetése ugyanakkor hangsúlyozza: a vállalat hosszú távú stabilitása nincs veszélyben, de a következő időszakban a költségek szigorú kontrollja és az ellátási láncok újraszervezése kulcsfontosságú lesz.