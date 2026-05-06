Luxusautóból irodaszék: a Toyota teljesen megőrült?

Az autóipar és az irodabútorok világa ritkán találkozik ennyire direkt módon, de a Toyota esetében nem a nulláról kezdődött a közös történet. Adva van ugyanis a Toyota Crown elektromosan állítható első ülése, amely annyira jó, hogy teljesen fölösleges újratervezni.

Nagyon megnyerő és menő a Toyota Crown irodai székké átalakított ülése

Az irodai székké átalakulás így magát az ülést szinte nem is érinti, ám a nélkülözhetetlen görgős lábak és a karfa azért felkerültek rá. Az eredmény olyan irodai szék, amely lényegében mindent tud, amit elvárunk egy modern prémium-autósüléstől – csak éppen nem vezetés közben, hanem laptopok, klaviatúrák fölé görnyedve használjuk.

A Toyota széke hosszú távon is kényelmes és stabil

A funkciók listája meglehetősen extrém: elektromosan dönthető háttámla, állítható magasság és ülőlap, motoros deréktámasz, valamint fűtött és szellőztetett ülés – mintha egy luxusautóban ülnénk, csak épp az íróasztalnál. Külön poén, hogy a Toyota Crownban található biztonsági öv csatját USB-töltővé alakították.

A Toyota Crown ülései

A fejlesztésen a Toyota Boshoku és az ITOKI dolgozott, hogy a szék hosszú távon is kényelmes és stabil legyen.

Az eredmény azonban nem olcsó: ára 495 ezer jen (1 millió forint), és mindössze 70 darab készül belőle.

A limitált példányszám miatt a vásárlókat sorsolással választják ki, a forgalmazás pedig Japánban, exkluzív csatornán történik. Ez inkább márkaélmény, mint hétköznapi termék – egy látványos bizonyíték arra, hogy a Toyota még egy egyszerű autósülést is képes különlegessé tenni.

Így állítható a Toyota Crown irodai székké átalakított ülései

USB-csatlakozó is van az ülésben

