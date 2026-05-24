Akár az öné is a visszahívott hibás autók között lehet

A Toyota RAV4 észak-amerikai gyártósorán olyan meghibásodást észleltek, amely minden tizenkétezer autóból egyet érintett csupán. A japán gyártó szerint azonban a biztonságban nincs „elhanyagolható” hiba: ha akár néhány autóban is felmerül a kockázat, azonnal lépni kell. Épp ezért visszarendelik az Észak-Amerikában gyártott Toyota RAV4 és a Lexus NX néhány példányát, amelyek közül akár Magyarországra is kerülhetett használ autóként pár. Mint kiderült, a gyártás során hibásan hegesztették az első ülések rögzítőkonzolját. A probléma első hallásra jelentéktelennek tűnhet, ám egy komoly balesetnél az ülés elmozdulása megváltoztathatja a biztonsági övek és légzsákok működését – vagyis közvetlenül befolyásolhatja az utasok védelmét.

A Toyota RAV4 a japán márka legnépszerűbb modellje Amerikában

A Toyota komolyan veszi a hibát

A Toyota RAV4 jelenleg Észak-Amerika legnépszerűbb személyautója. Tavaly közel 555 ezer darabot értékesítettek belőle az Egyesült Államokban és Kanadában, a modellek jelentős része pedig a Toyota kanadai üzemeiben készült. Ehhez képest a hibásnak talált 26 autó szinte mérhetetlen mennyiség: a teljes gyártás 0,008 százaléka. A Toyota mégsem legyintett. Egy rutinvizsgálat során derült ki, hogy egy beszállítói alvállalkozó nem megfelelő alátétet használt az ülésrögzítő elem gyártásánál. Ez végül a hegesztőrobotok működését is megzavarta, így néhány autó esetében nem az előírások szerint készült el a rögzítés.