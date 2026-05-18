Videón, ahogy trükkösen leveszi a fickó a kerékbilincset az autójáról!

Elöljáróban csak annyit: senkit sem szeretnénk biztatni ilyesmire, az alábbi videó csupán azt szemlélteti, mennyire leleményes is az ember, ha szorult helyzetbe kerül. Különben is, egy-egy kerékbilincses büntetésnek még nincs vége azzal, hogy eltávolítja az ember az autót gúzsba kötő szerkezetet, hiszen fényképes, sőt újabban videós jegyzőkönyv készül a helyszínen, vagyis még súlyosbodik is a helyzet, ha valaki ilyesmire vetemedik.

Elég gyenge bilincsnek tűnik

Esetünkben a Mini hátsó kerekét ejti rabul a szerkezet, ami kézi erővel nem jön le a helyéről. Ekkor kerül elő egy kosárlabda és egy biciklipumpa, így már kezdődhet is a feszítős szabadulóművészet. Érdekes, de nem is oly régen már írtunk a labda gyakorlati autós hasznáról, az tényleg megért egy nagy tapsot!