Túl jól sikerült: életre kelhet ez a játékautó

Dave Collins megszállott LEGO-építő, akinek a szívéhez közel állnak a versenyautók. Legújabb projektje a Renault 5 Turbo 3E kicsinyített változata, amely olyan jól sikerült, hogy a gyár is támogatja annak megvalósulását. Annak érdekében, hogy a dán játékgyár megfontolja a független forrásból származó készlet felvételét a hivatalos palettára, legalább 10 000 támogatót kell gyűjteni, a cikk írása idején már ennek a felét elérték. Ehhez még hozzájön az autógyár támogatása, szóval garantáltnak tűnik a siker.

Rajongó készítette a LEGO-változatot, a Renault is beállt a támogatók közé

Fotó: Renault

Mintegy 1200 kockából áll össze a LEGO Turbo 3E

Dave Collins csak meglévő építőelemekből hozta össze az eredeti elektromos autóra nagyon hasonlító játékot. Több száz munkaórát vett igénybe a tervezés és végül a mintegy 1200 építőelem összerakása. A Renault azért támogatja a projektet, mert az igazi autó ritka látvány lesz, hiszen mindössze 1980 példányt építenek a nagyjából 60 millió Ft-ba kerülő forró villanyautóból. A LEGO-változat ennél olcsóbb és jóval nagyobb darabszámban készülhet.

