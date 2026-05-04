Komoly bajban a taxisok – ezt tervezik bevezetni

Az Uber új stratégiája szerint a vállalat több milliárd dollárt fektetne az önvezető autók és robottaxi-hálózat kiépítésébe, amellyel hosszabb távon kiváltanák a sofőröket a rendszerből. A cél egy olyan fuvarmegosztó platform, ahol az utas már nem emberi taxishoz, hanem teljesen automatizált járműhöz rendel fuvart. A döntés fordulópontot jelent a globális taxispiacon.

Uber taxik közlekednek Budapest utcáin is

Az Uber – amely Budapesten is jelen van – eddig arra építette üzletét, hogy összeköti az utasokat és a sofőröket, most viszont fokozatosan maga is autóflottává válna. A cég vezetése szerint a technológia fejlődése elérte azt a szintet, ahol az emberi sofőr már nem feltétlenül szükséges a városi közlekedésben – írja a Financial Times.

Nem kellenek sofőrök az Ubernél

A hír különösen érzékenyen érinti a taxisokat, akik évek óta az applikációs fuvarszolgáltatásokkal küzdenek a megélhetésért. A robottaxik megjelenése ugyanis nemcsak az Uber-sofőröket szorítaná ki, hanem a hagyományos taxitársaságokat is tovább gyengítené.

A verseny már nemcsak az árakról és a diszpécserszolgáltatásról szólna, hanem arról, hogy egyáltalán kell-e ember a volán mögé.

Budapesten a taxisok már most is érzik a digitális platformok nyomását: az utasok egyre inkább mobilapplikációkon rendelnek fuvart, miközben a hagyományos utcai leintéses piac folyamatosan szűkül. Ebbe a környezetbe érkezhet meg a következő sokk: az önvezető autók, amelyek nem kérnek borravalót, nem fáradnak el, és nem mennek haza műszak végén. És persze nem bénítják meg a várost, ha valamilyen politikai határozat nem tetszik nekik.

Ugyanakkor a szakértők szerint a teljes átállás még nem holnap történik meg. A technológia ma még drága, szabályozási kérdések sora vár tisztázásra, és a városi forgalom komplexitása is lassítja a bevezetést. Ennek ellenére az irány egyértelmű: a taxis szakma hosszú távon nemcsak a konkurenciával, hanem a sofőr nélküli jövővel is kénytelen számolni.