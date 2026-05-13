Az ADAC megmérte: veszélyes az újautó-szag!

Amikor a kínai autópiac beindult a kétezres évek elején, a külföldi, köztük európai gyártók vért izzadtak azon, hogy az ottani vásárlók kifejezetten irtóztak az újautó-szagtól, semleges illatot vártak autójuk belsejében. Ennek elérése érdekében módosítani kellett a felhasznált anyagokat, hogy csökkentsék/megszüntessék azok kipárolgását.

Minél fiatalabb egy autó, annál jobban érezhető az újautó-szag - ami káros anyagok magas koncentrációjára utal

Arra volt kíváncsi az ADAC, veszélyes-e az újautó-szag?

Törvényalkotói oldalról jelenleg semmiféle szabályozás nincs az autók utasterében lévő levegőre vonatkozóan, csak 2027-ben lesz változás, amikor a formaldehid számára vezetnek be határértéket az EU-ban – de ez csak egy a szerves vegyületek közül, ami az újautó-szagért felel. Az ADAC autós klub öt, különböző korú autó (gyártástól számítva 39-216 nap) esetén vizsgáltatta meg az utastér károsanyag-tartalmát a Frauenhofer Intézet laboratóriumában, jobb híján a lakóingatlanoknál életben lévő határértékeket véve alapul. Kijelenthető, hogy minél fiatalabb egy autó, annál nagyobb az utastérben a károsanyag-koncentráció, például az egy hónapos VW Golf esetén ötször nagyobb volt a terhelés, mint a 200 napos példánynál. Normál esetben egyébként a levegőben lévő szerves vegyületek szintje a határérték alatt maradt, de amint felmelegítették az utasteret – például közvetlen napsugárzás éri a műszerfalat – megugrott a károsanyag-szint. A szellőzés bekapcsolása gyorsan biztonságos szintre csökkentette a károsanyag-koncentrációt, ezt fel lehet gyorsítani az utastér átszellőztetésével, az ajtók indulás előtti kitárásával vagy az ablakok leengedésével az első métereken.

