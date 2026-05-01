Valós kockázat az elhízás a villanyautósoknál

Még ha szabad töltőpontot is talál az elektromos autó használója, akkor is 20-30 perces töltési időre számíthat – a BYD szupergyors töltőire és az azzal együttműködő autókra még várni kell egy keveset –, és ezzel valamit kezdeni kell. A német DA Direkt biztosítótársaság által készített kutatás szerint a többség táplálkozással múlatja az időt ilyenkor, az egyébként a normál táplálkozáson felüli kalóriabevitel pedig elhízással fenyeget.

Mivel nincs mit csinálni, jobb híján táplálkoznak az elektromos autósok a töltésre várakozva

Az elektromos autók használói hiányolják az alternatívákat

A megkérdezettek 51%-a eszik, 31% bevásárol, 26% pihen/alszik és 6% mozog/sportol. Ennek több oka is van, sok esetben benzinkutaknál vannak az elektromos töltők, ahol nem nagyon lehet mit csinálni az üzletbe bemenetelen kívül, önálló töltőoszlopoknál még az eső vagy épp tűző nap ellen véső tető is ritka – nem csoda, hogy olyankor az autójukba vonulnak vissza az emberek. Sokan hiányolják a melléghelyiségeket az elektromos töltők mellől. A biztosítótársaság számára azért érdekes a felmérés, mert aki menet közben eszik, az azt követően kevésbé koncentráltan vezet, azaz emelkedik a baleseti rizikó.

