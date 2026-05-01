Váratlan fordulat: autót készített a porszívógyár

Amíg az autós szakma a világ eddigi legnagyobb alapterületű autós seregszemléjére figyel Pekingben, addig a kínai Dreame porszívógyár San Francisco-ban mutatta be a januárban debütált elektromos szuperautójának továbbfejlesztett változatát. A Nebula Next 01 Jet Edition különlegessége, hogy két darab szilárd üzemanyagot használó rakétahajtóművet is kapott, aminek köszönhetően 0,9 másodperc alatt éri el a 100 km/órás sebességet! Ezzel az értékkel egyébként az USA-ban nem nagyon tudnak mit kezdeni, hiszen arrafelé a 0-60 mérföld/óra, azaz 0-96 km/óra gyorsulást nézik…

Két rakétahajtóművel 0,9 másodperc alatt gyorsul 100-ra a Dreame porszívógyár elektromos szuperautója

100 kN-nal támogatják a haladást a szuperautó rakétahajtóművei

A rakétahajtóművek egyébként 150 ezredmásodperc alatt reagálnak az indítási parancsra és 100 kN tolóerőt tudnak generálni, azt már nem közölték, hogy egy-egy feltöltéssel mennyi ideig működnek a rakéták, vagy hogy hányszor használhatóak. A Dreame Next elnevezésű rendezvényén a háztartási gépei mellett nem csak a Nebula Next 01 Jet Edition-t mutatta meg, de nagy felbontású Lidar érzékelőjét és az L2++ és L3+ szintű önvezető rendszerét is prezentálta.

