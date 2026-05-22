Váratlan fordulat: hamarosan búcsút mondhatunk ennek a felszerelésnek!

Egy elemzőcég szerint az évtized végére eltűnhet a kézi kapcsolású váltó. Az elektromos autók térhódítása miatt történik a váltás.
A Vehicle Data Global nevű elemzőcég szerint az évtized végére eltűnhet az autókból a kézi kapcsolású váltó, és nem sokkal később a dízelmotorok is kikerülnek a pixisből. Ezt arra alapozzák, hogy 2026 első négy hónapjában mindössze az újonnan eladott autók 13,7%-ban volt már csak kézi kapcsolású váltó, a dízelek eladása pedig 2016-hoz képest 92%-kal csökkent. Mindkét folyamat az elektromos autó térhódításának tudható be, illetve a megnehezített homologizációs folyamat miatt csökkentik a változatok számát a gyártók, és inkább a ma már alacsonyabb fogyasztást eredményező automatikus váltókat favorizálják a benzines motoroknál is.

Az elektromos autók terjedése miatt sok fiatal már nem is akar megtanulni kézi kapcsolású váltóval szerelt kocsit vezetni - feleslegesnek érzi.
Ritka már az olyan autó a piacon, amihez még kézi kapcsolású váltót kínálnak - az elektromos autók miatt nagy a költségnyomás a gyártókon, akik egyszerűsítik a folyamataikat
Az elektromos autók miatt csökkentik a komplexitást a gyártók, az automata váltó áll nyerésre

Amíg 2019-ben még a benzines és dízelautók 55%-nál volt elérhető kézi kapcsolású váltó, addig 2025-ben már csak 34% volt ez az arány, sok új típusnál már nem is vesződnek a kézi kapcsolású váltó kifejlesztésével. A VDG előrejelzése szerint 5-10% lesz azoknak az autóknak a száma 2030-ban, amihez még kínálnak kézi kapcsolású váltót, azok között is inkább rajongóknak szánt sportmodellek lesznek. A vásárlók azért kedvelik az automata váltót, mert ma már nem járnak többletfogyasztással, cserébe dugóban araszolásnál nagyban megkönnyítik a sofőr dolgát.
A dízeleknek egyébként csak a személyautóknál áldozott le, a haszonjárműveknél a kézi kapcsolású váltó és a dízelmotor még a piac 63%-át jelentette.

