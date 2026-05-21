Vészjelzést küldött a Volvo, gondban a tulajdonosok!

2025 decemberében értesítette a gyár a Volvo EX30-as elektromos autó tulajdonosait, hogy legfeljebb 70%-ra töltsék az akkumulátort, hogy ezzel csökkentsék az akkumulátor kigyulladásának veszélyét, ezzel párhuzamosan megtiltották, hogy felügyelet nélkül zárt helyen töltsék az autót. Ez azt is jelenti, hogy a szabványos hatótávolság alapul véve az ígért 474-450 km helyett 332-315 km-t tudnak menni egy feltöltéssel, a gyakorlatban a tulajdonosok tapasztalata szerint 200-250 km után tölteni kell (hiszen nem teljesen merítik le az akkumulátort). A korábban gond nélkül teljesíthető köröket meg kell szakítani egy fél-egy órás töltéssel (lehet, hogy várakozni kell a töltőpontra), ráadásul a nem otthoni töltés sokkal drágább is.

200 font erejéig térítette a brit Volvo importőr az extra töltési költségeket, de az még nem elég kompenzáció az EX30 elektromos autók tulajdonosainak

Belefáradtak az elektromos autózásba a Volvo-visszahívás érintettjei

A Volvo februárban rendelt el hivatalos visszahívást az ügyben, aminek a megoldása az akkumulátor-csere, azonban a túlnyomó többség még mindig csak vár a megoldásra. Nagy-Britanniában 10 365 autó érintett, azonban április végéig kevesebb, mint 10 esetben hajtották végre a cserét, a többiek várnak a „szállítás alatt lévő” akkumulátorokra, amelyekkel kapcsolatban nincs érkezési idő. A gyár 200 fontos töltési kupont adott az érintetteknek, azonban azt sokan már elhasználták, további kompenzációt nem ad a Volvo, hiába tudják a töltések számláival igazolni többletköltségeiket (és vesződségeiket) a tulajdonosok.

Az emberek nem a márkakereskedésekre mérgesek, hanem a gyárra, a svédek 2023-ban tértek át a közvetlen értékesítési modellre, azaz a Volvo Cars UK-tól veszik az autójukat. A Reuters szerint a Volvónak 195 millió fontba kerül az akkumulátorcsere (ebben nincs benne a logisztikai költség és a márkakereskedéseknek a munkáért fizetett összeg), miközben a tulajdonos Geely konszern 1,9 milliárd fontos költségcsökkentést rendelt el a cégnél – a Volvo spekulációnak minősítette az összegeket.

A Volvo nevét a biztonsággal azonosítják az emberek, ezzel tisztában van a gyár is, azért rendelte el az elektromos autók töltésének korlátozását, amivel viszont magára haragította az ügyfeleket. Sokan vissza akarnak térni belső égésű autóra, amit könnyen és tervezhető költséggel tudnak használni – és abban biztosak, hogy azt másik márkától veszik majd.