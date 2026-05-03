Az autódiagnosztikával foglalkozó Carly megbízásából 2000 brit autóst kérdeztek meg arról, bíznak-e a modern járművek vezetéstámogató rendszereiben, legyen szó haladásról vagy parkolásról. Az eredmények alapján még nem döntötték el az emberek, hogy meg lehet-e bízni a gépekben.

Annyian bíznak a vezetéstámogató rendszerekben, ahányan elutasítják azokat

Azonos a vezetéstámogató rendszerek elfogadásának és elutasításának aránya

A válaszadók 27% a saját ösztöneiben bízik, 38% megbízik a saját ösztöneiben és a szoftverekben, míg 28% bízik a vezetéstámogató rendszerekben. Az egyre átláthatatlanabbá váló karosszériák miatt nehezebb lett a parkolás, így egyre több gyártó kínál például parkolósegédet, ami kis sebességű manőverezésnél könnyíti meg az ember dolgát. Jól látható egyébként a generációs különbség, amíg a fiatalok (25-34 év) 44%-a megbízik a vezetéstámogató rendszerekben, addig a 65 év felettieknél csak 20% ez az arány.

