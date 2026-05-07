Videón a büntetőfékezős ütközés és a motoros bukás a Szentendrei úton!

A Szentendrei út belső sávjában, a városból kifelé vezető oldalon állt a lámpánál egy Tesla mögött a kamerás autó. Indulás után még rendben megy minden, aztán hirtelen hatalmas fékezéssel (büntető?) szinte megáll a Tesla, a kamerás autó pedig - mivel el szeretné kerülni az ütközést - átvág a középső sávba.

Mi volt a kiváltó ok?

A manőverező autónak ekkor nekiütközik a sávban haladó motoros, aki óriásit bukott, a kétkerekű több tíz métert csúszott az aszfalton - sajnos a motoros megsérült. Hogy mi volt a látszólag szándékos fékezés kiváltó oka, azt csak találgatni tudjuk, a videóban elhangzik, hogy akár még az autó vezetéstámogató rendszerei is kapitulálhattak. Van itt azonban még egy bicskanyitogató dolog, nevezetesen, hogy a Tesla sofőrje némi nézelődés után elhajtott a helyszínről! Reméljük, nem tétlenkednek a hatóságok az eset kivizsgálásával és a vétkes(ek) felelősségre vonásával!