Videón a világ legnagyobb szívása – nem hiszünk a szemünknek!

Amerikában járunk, többsávos, zsúfolt útszakaszon. A motoros és a fekete BMW M4 Coupé sofőrje vélhetően egy korábbi nézetletérés miatt keveredett szóváltásba, ám itt még nem volt vége!

Gyorsan megadta magát!

A motoros teátrális ordítozás után letörte az autó visszapillantó tükrét, ám ebben a pillanatban vélhetően meghűlt a vér az ereiben. Felvillantak ugyanis a "civil" autó rendőrségi fényei! Főhősünk leszállt a motorjáról és magasba tartotta a kezét - ez tényleg instant karma!