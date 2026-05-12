Videón, ahogy egy mozdulattal három embert küld padlóra a furgonos

Nyugodtan ül egymás mellett a három biztonsági őr a gurulós, nyíló sorompón, ekkor még nem sejtik, hogy a térfigyelő kamera felvételei alapján világhírnévre tesznek szert.

Pár centi hiányzott csupán

Érkezik egy tricikli-furgon, amelynek vezetője nyilván ismerte a sorompó melletti kb. 80 centi széles rést, hiszen rutinosnak tűnő manőverrel próbálta átfűzni itt az áruszállítót. Pár centit tévedett csupán, a háromkerekű oldala beleakadt a sorompóba, amiről lepottyantak a biztonsági emberek. Remélhetőleg nem történt sérülés a mókás jelenetsor végén!