Videón egy félresikerült előzés, valamint a pofátlanok királya!

Egy vidéki előzés, valamint egy fővárosi tolakodás is szerepel a Budapesti Autósok aktuális összeállításában. A Győr-Moson-Soproni Vármegyei úton történt eset a türelmetlenség iskolapéldája is lehetne, hiszen a gyér forgalomban, jó látási viszonyok mellett is kishíján tragédia történt. A felvételt rögzítő autó kamerája előre és hátrafelé is pásztázott, így követhetjük nyomon, ahogy a Dacia sofőrje fittyet hány a domborzati viszonyokra és az abból adódó beláthatatlanságra. Mikor észreveszi a szemből érkezőt, már csak korrigálni marad ideje, megpördül, de a padkán marad. Még szerencse, hogy nem jött senki sem mögötte, ő pedig maximum egy alsónemű-cserével megúszta.

Ez is az én helyem!

A Szentendrei úton látható közelharcban a kamerás autó és a pofátlan tolakodó is beleállt a harcba, látszólag egyiküket sem érdekelte, hogy összeérnek-e. Az autók végül sértetlenül élték túl a kanyarodó sávból egyenesen nyomuló sofőr által teremtett helyzetet.