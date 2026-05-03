Videón, hogy a motoros rendőr kiszedi a forgalomból a távolsági buszt

A helyszín Hollandia, ahol egy autópálya-szakasz pihenője mellett vár bevetésre készen a motoros járőr. Érkezik is egy nemzetközi menetrend szerint közlekedő autóbusz, a zsaru pedig a nyomába ered.

Nem a gyorshajtás volt a gond

Először valamilyen közlekedési szabálysértésre gyanakszik az ember, de a kényszerű megálló miértje sokkal logikusabb. A távolsági járatokon gyakran utaznak ugyanis olyan személyek, akik a megengedett jogi kereteken kívül szeretnének nyugatra jutni, a csomagok esetleges tartalmáról pedig jobb nem is beszélni. Arrafelé teljesen megszokott az ilyesmi - a hatóságoknak nyilván jó okuk van rá, hogy egy-egy autóbusz utasai se ússzák meg az ellenőrzést.