Visszaélnek a Volkswagen nevével, óvatosan a használtautó-vásárlással!

Nemrég írtunk arról, hogy az Egyesült Államokban már sajnos bevett szokásnak számít, hogy Mesterséges Intelligencia segítségével másolnak le csalók teljes weboldalakat, épp csak az elérhetőségeket módosítva, és így csalnak ki egyszerre nagyobb összegeket olyan használt autó vásárlóktól, akik jó üzlet reményében nem kellő körültekintéssel utalnak. Nos ez a csalási forma megérkezett Európába is, a Volkswagen gyár adott ki figyelmeztetést arról, hogy ismeretlenek visszaélnek a nevével.

MI segítségével másolják a VW hivatalos weboldalait a használt autó vásárlókra hajtó csalók, akik lelépnek az átutalt vételárral. Képünk illusztráció

Fotó: Volkswagen

A Volkswagen nevében kínálnak nem létező használt autókat a neten

Természetesen megtették a szükséges feljelentést, de várható, hogy ezek az oldalak nem tűnnek el, csak átalakulnak majd a jövőben, ezért a reménybeli használtautó-vásárlók legyenek továbbra is bizalmatlanok a túlságosan jónak tűnő ajánlatokkal szemben. A Volkswagen egy listát is közölt a csaló weboldalakról, illetve az ott szereplő telefonszámokról – ezeket idő közben már lekapcsolták, de elképzelhető, hogy vannak még olyan akár külföldi ügyfelek is, akik bedőltek ezeknek az oldalaknak.

A következő hamis weboldalakat használták a csalók:

volkswagen-fahrzeuge.de

vw-finanzierung.de

vw-vertrieb.de

volkswagen-digital.de

volkswagendasauto.de

mein-vw-konzern.de

der-volkswagen-konzern.de

vw-kundenportal.de

die-vw-gruppe.de

www.vwportal.de

www.volkswagen-direktverkauf.de

A következő hamis telefonszámokat használták a csalók:

05361 309 3014

05361 309 3007

05361 6130 93007

05361 3093 012

