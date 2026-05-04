Ez már beteges! – 1000 lóerős családi SUV-t csinált a Xiaomi

A nálunk leginkább a telefonjairól ismert kínai technológiai óriás, a Xiaomi újabb merész lépésre készül az autópiacon: május végén érkezik a Xiaomi YU7 GT, amely papíron már most az egyik legerősebb elektromos szabadidő-autó.

A kínai Xiaomi YU7 GT szabadidő-autó közel 1000 lóerővel érkezik

A modell a már ismert YU7 SUV nagy teljesítményű változata, és a gyártó egyenesen vérbeli Gran Turismóként hivatkozik rá – vagyis olyan autóként, amely egyszerre alkalmas hosszú utazásokra és sportos vezetésre.

A számok mindenesetre beszédesek: a két villanymotor együtt 738 kW, azaz nagyjából 990 lóerő leadására képes.

Az első erőforrás 386, a hátsó 604 lóerőt biztosít, ami összkerékhajtással párosul. Ez a teljesítmény akár 300 km/h végsebességet is lehetővé tesz – ami már beteges –, miközben az autó egyetlen töltéssel akár 705 kilométert is megtehet a kínai mérési ciklus szerint – írja a Car News China.

A Xiaomi YU7 GT-t Németországban tökéletesítették

A YU7 GT azonban nem csak brutális erejével próbál hódítani. A mérnökök Németországban, a Nürburgringen finomhangolt futóművet, légrugózást, aktív stabilizálást és nyomatékvektoros rendszert is beépítettek, hogy a hatalmas teljesítmény valóban uralható maradjon. A fékrendszer sem hétköznapi: karbon-kerámia fékek segítik a lassítást, regeneratív rásegítéssel. Mindezt egy több mint öt méter hosszú, közel 2,5 tonnás családi SUV csomagolja látványos, aerodinamikára optimalizált karosszériába, amelyen a sportos diffúzor és a jellegzetes hátsó légterelő is hangsúlyos szerepet kap.

Nemcsak gyors, hanem vitathatatlanul szép autó is a Xiaomi YU7 GT

A híradástechnikai berendezések után a Xiaomival az autóiparba is komolyan számolni kell. A kínai cég rövid idő alatt a teljesítményorientált prémium szegmensben is komolyan szerepelővé szeretne válni.