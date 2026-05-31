xpeng

Mára kihalt kategóriában próbálkoznak a kínaiak

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Volt idő, amikor az egyterűek uralták a családi autózás világát Európában, ám ennek már vége, az utolsó mohikán a Volkswagen Touran volt, legalábbis eddig úgy tűnt. A kínaiak ugyanis még hiszek ebben az osztályban és nálunk is elkezdték árulni az Xpeng nagy családi egyterűjét, a luxuskényelmet kínáló X9-et.
Az Xpeng az egyik feltörekvő kínai autómárkák egyike, de idehaza még nem igazán ismerik az emberek. A napokban két új elektromos modellt vezetett be a magyar piacra, a limuzin P7+-t és az egyterű X9-et. Utóbbi igazán érdekes, hiszen ilyen autót már nem árulnak Európában. Az utolsó mohikán a Volkswagen Touran volt, amelynek a gyártását áprilisban állították le a németek. Pedig volt idő, amikor az egyterűek uralták a családi autózás világát a kontinensünkön. Renault Espace, Ford Galaxy, Citroën Picasso, Opel Zafira, Volkswagen Sharan – tágas, praktikus modellek, amelyekben hét ember és fél háztartás is elfért. Aztán jöttek a SUV-k, és gyakorlatilag kipusztították a kategóriát. Most azonban egy kínai gyártó, az Xpeng megpróbálja feltámasztani azt, amiről mindenki azt hitte, végleg eltűnt: az elektromos luxus-egyterű osztályát.

Xpeng X9, Xpeng P7+
Az Xpeng két új modellje a hazai piacon, egy limuzin és a nagy egyterű
Fotó: Kiss B. László / Mediaworks

Business class az Xpengben

Az új XPeng X9 első pillantásra is különleges jelenség. Több mint 5,2 méter hosszú, futurisztikus formájú, hétüléses elektromos autó, amely inkább egy guruló business lounge-ra hasonlít, mint hagyományos családi autóra. A belső tér hatalmas, a második sori ülések repülőgépes business class hangulatot idéznek, miközben az autó technológiai szinten is a prémium kategóriát célozza. A 800 voltos elektromos rendszer akár 12 perc alatt képes 10-ről 80 százalékra tölteni az akkumulátort, a csúcsváltozat hatótávja pedig meghaladhatja a 700 kilométert kínai mérési ciklus szerint.

Az Xpeng X9-nek nincs sok ellenfele a magyar piacon, de Európában sem
Fotó: Kiss B. László / Mediaworks

Az Xpeng X9 ára várhatóan 30 millió forint környékéről indul Magyarországon, s a hazai forgalmazó pár tucatot szeretne belőle eladni nálunk és két másik piacán, Horvátországban és Szlovéniában. Ez nem kevés pénz, ennyiért már a csúcs Volkswagen ID. Buzzt is megkapjuk. Majd meglátjuk, mire mennek. Mindenesetre az XPeng hazai forgalmazói szerint az európai piac most újra nyitott lehet az ilyen típusú autókra – főleg úgy, hogy a nagy SUV-k mellett sok család valójában még mindig a valódi helykínálatot keresi. Az X9 pedig pontosan ezt kínálja, csak már elektromos, digitális és látványosan futurista csomagolásban.

Xpeng X9
Az Xpeng X9 utastere olyan mint a business class a repülőgépen
Fotó: Kiss B. László / Mediaworks
Xpeng X9
Az Xpeng X9 uatastere
Fotó: Kiss B. László / Mediaworks

A kínai gyártó persze nemcsak a családi luxusautók piacát célozza. A P7+ elektromos limuzin egyértelműen a Tesla Model 3 és Model S közötti mezsgyére pozicionált elektromos szedán. Az öt méternél is hosszabb autó hatalmas utasteret, 573 literes csomagtartót és rendkívül letisztult, minimalista, de minőségi belsőt kínál. 

A design, a 800 voltos rendszer és a villámtöltés mind azt mutatja, hogy az XPeng közvetlenül a Tesla vásárlóira lő. 

A különbség pedig leginkább az árban lehet: a P7+ Európában várhatóan érezhetően olcsóbb lesz amerikai riválisánál, miközben felszereltségben és technológiában már most felveszi vele a versenyt.

Az Xpeng P7+ modellt egyértelműen a Tesla ellenfelének szánják a kínaiak
Fotó: Kiss B. László / Mediaworks

