Mára kihalt kategóriában próbálkoznak a kínaiak

Az Xpeng az egyik feltörekvő kínai autómárkák egyike, de idehaza még nem igazán ismerik az emberek. A napokban két új elektromos modellt vezetett be a magyar piacra, a limuzin P7+-t és az egyterű X9-et. Utóbbi igazán érdekes, hiszen ilyen autót már nem árulnak Európában. Az utolsó mohikán a Volkswagen Touran volt, amelynek a gyártását áprilisban állították le a németek. Pedig volt idő, amikor az egyterűek uralták a családi autózás világát a kontinensünkön. Renault Espace, Ford Galaxy, Citroën Picasso, Opel Zafira, Volkswagen Sharan – tágas, praktikus modellek, amelyekben hét ember és fél háztartás is elfért. Aztán jöttek a SUV-k, és gyakorlatilag kipusztították a kategóriát. Most azonban egy kínai gyártó, az Xpeng megpróbálja feltámasztani azt, amiről mindenki azt hitte, végleg eltűnt: az elektromos luxus-egyterű osztályát.

Az Xpeng két új modellje a hazai piacon, egy limuzin és a nagy egyterű

Business class az Xpengben

Az új XPeng X9 első pillantásra is különleges jelenség. Több mint 5,2 méter hosszú, futurisztikus formájú, hétüléses elektromos autó, amely inkább egy guruló business lounge-ra hasonlít, mint hagyományos családi autóra. A belső tér hatalmas, a második sori ülések repülőgépes business class hangulatot idéznek, miközben az autó technológiai szinten is a prémium kategóriát célozza. A 800 voltos elektromos rendszer akár 12 perc alatt képes 10-ről 80 százalékra tölteni az akkumulátort, a csúcsváltozat hatótávja pedig meghaladhatja a 700 kilométert kínai mérési ciklus szerint.

Az Xpeng X9-nek nincs sok ellenfele a magyar piacon, de Európában sem

Az Xpeng X9 ára várhatóan 30 millió forint környékéről indul Magyarországon, s a hazai forgalmazó pár tucatot szeretne belőle eladni nálunk és két másik piacán, Horvátországban és Szlovéniában. Ez nem kevés pénz, ennyiért már a csúcs Volkswagen ID. Buzzt is megkapjuk. Majd meglátjuk, mire mennek. Mindenesetre az XPeng hazai forgalmazói szerint az európai piac most újra nyitott lehet az ilyen típusú autókra – főleg úgy, hogy a nagy SUV-k mellett sok család valójában még mindig a valódi helykínálatot keresi. Az X9 pedig pontosan ezt kínálja, csak már elektromos, digitális és látványosan futurista csomagolásban.