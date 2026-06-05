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tűz

33 elektromos autó égett porrá a kikötőben

21 perce
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Éjszaka indult a tűz, amelynek 33 autó lett a martaléka. A Jaecoo E5-ös elektromos autók épp csak megérkeztek Nagy-Britanniába.
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Éjszaka fél négy körül kapták a tűzoltók az első segélyhívásokat, majd még jó sokan telefonáltak nekik, miután a lángoló elektromos autók egymás után nagy durranásokkal égtek. Az évi 600 000 autó logisztikájával foglalkozó Southamptoni Kikötő nyugati részén parkoltak azok a szabadidő-autók, amelyek ismeretlen okból kigyulladtak.

Reggel 6 előtt már végeztek is az elektromos autók oltásával a tűzoltók.
Éjszaka keletkezett a tűz a Southamptoni Kikötő területén, amiben 33 elektromos autó pusztult el
Fotó: Hampshire & Isle of Wight Fire & Rescue Service 

33 darab elektromos autó pusztult el az éjszakai tűzben

Amennyire azt a fényképek alapján meg lehet állapítani, mind a 33 érintett autó akkumulátoros-elektromos Jaecoo E5-ös szabadidő-autó volt. A logisztikai cég közlése szerint mindegyik már eladott ügyfélautó volt, amelyeket most valahogy pótolni kell majd – ami akár több hónapos várakozást is jelent majd az ügyfeleknek, hiszen Nagy-Britanniában népszerű márkáról van szó, a jobbkormányos kialakítás miatt pedig Európa más részéről nem lehet átirányítani az autókat. Az éjszakai időpont miatt nem történt személyi sérülés, és a sűrű füst miatt megkérték a lakosokat, hogy tartsák csukva ablakaikat. Reggel 6 előtt már végeztek is az oltással a tűzoltók, akik 10 járművel, 2 vízszállítóval reagáltak a hívásra.
 

 

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