A Debrecenben gyártott BMW iX3-as nyerte a hatótávolságtesztet!

Évente kétszer teszteli elektromos autók gyakorlati hatótávolságát a NAF norvég autósklub, az El Prix nevű megmérettetés téli fordulója idén extrém körülmények között zajlott. A nyári teszten 24 autót mértek össze innen nézve inkább tavaszi időjárási viszonyok között, június 3-án száraz úton, 12-18°C-os hőmérséklet mellett haladtak az elektromos autók.

781 km-rel a BMW iX3-asnak lett a legnagyobb a hatótávolsága az El Prix teszten

Fotó: NAF

Felfelé és lefelé is voltak eltérések a szabványos hatótávolságtól

Az első helyre a Debrecenben gyártott BMW iX3-as került, amelynek 781 km-es értéke 11 km-rel múlta felül a szabványos hatótávolságát. A legnagyobb feltűnést az Xpeng X9-es egyterű keltette azzal, hogy a 646 km-es eredményével 11,4%-kal múlta felül a WLTP-hatótávolságát. A negatív hős e téren az MG IM6-os lett, amelynek 446 km-es teljesítménye 11,7%-kal marad el a vállalástól.

