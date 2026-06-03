Bomba hír: a hivatalos leleplezés előtt mutatjuk a SUV-király új verzióját!

Noha elsőként az Audi Q9-es belső terét mutatták meg nekünk, azt az óriást csak másodikként ismerhetjük meg, először az Audi Q7-es harmadik generációját leplezik le. Erre hivatalosan pár napon belül sort kerítenek, addig is kikerültek az internetre az új modell első fényképei, amelyen jól látszik az átalakulás.

A márka többi SUV-jához igazodik az Audi Q7 megjelenése, új az aszfaltra vetített irányjelző-fény

Fotó: Audi

Három üléssorral is elérhető lesz az Audi Q7

Kettéosztott fényszórókat látunk az óriási méretű hűtőrács két oldalán, külön van a programozható megjelenítésű menetfény, hátul a T alakú lámpákat világító LED-csík köti össze, és természetesen elöl és hátul is világítanak a márkajelzések. Új világítási funkció, hogy az irányjelzőket az aszfaltra vetíti az Audi Q7 (és minden bizonnyal a Q9), hogy azzal tájékoztassa a sofőr szándékáról a többi közlekedőt – gyalogosok, kerékpárosok, rolleresek. Nagy méretű kilincseket látunk az ajtókon, de nem tudjuk, hogy van-e mechanikus oldás, vagy az eddigihez hasonlóan elektronikus vezérlésű a zár. A kémfotókon kilincsek nélküli ajtókat lehetett látni, az utolsó utáni pillanatban visszakozhattak a konstruktőrök – az Audi Q9-eshez beígért elektromos ajtómozgatást valószínűleg a testvérmodell Q7-es is megkapja.

Otthonosabb a belső tér azáltal, hogy fa, bőr és szövet borítja az érintkezési felületeket, egyben az ujjnyomokat is kevésbé mutatják ezek az anyagok. Pár kapcsolót ugyan tettek a két első ülés közötti konzolra, de alapvetően az érintőképernyőkre szorítkozik a vezérlés, illetve a beszédvezérlést ajánlják még az utasok figyelmébe. Az Audi Q3-asból ismert bajuszkapcsolókat kapja a Q7-es is, amely elérhető lesz három üléssoros belsővel is – tehát ez nem lesz a Q9-es sajátossága. A hajtásokról annyi szivárgott ki, hogy az alapmotor 300 lóerős V6-os TDI lesz, ezen kívül plug-in hibrid és benzines motorra is számíthatunk – bár ezek elérhetősége régiónként változhat.

