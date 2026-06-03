Bomba hír: a hivatalos leleplezés előtt mutatjuk a SUV-király új verzióját!

Noha elsőként az Audi Q9-es belső terét mutatták meg nekünk, azt az óriást csak másodikként ismerhetjük meg, először az Audi Q7-es harmadik generációját leplezik le. Erre hivatalosan pár napon belül sort kerítenek, addig is kikerültek az internetre az új modell első fényképei, amelyen jól látszik az átalakulás.
Három üléssorral is elérhető lesz az Audi Q7
Kettéosztott fényszórókat látunk az óriási méretű hűtőrács két oldalán, külön van a programozható megjelenítésű menetfény, hátul a T alakú lámpákat világító LED-csík köti össze, és természetesen elöl és hátul is világítanak a márkajelzések. Új világítási funkció, hogy az irányjelzőket az aszfaltra vetíti az Audi Q7 (és minden bizonnyal a Q9), hogy azzal tájékoztassa a sofőr szándékáról a többi közlekedőt – gyalogosok, kerékpárosok, rolleresek. Nagy méretű kilincseket látunk az ajtókon, de nem tudjuk, hogy van-e mechanikus oldás, vagy az eddigihez hasonlóan elektronikus vezérlésű a zár. A kémfotókon kilincsek nélküli ajtókat lehetett látni, az utolsó utáni pillanatban visszakozhattak a konstruktőrök – az Audi Q9-eshez beígért elektromos ajtómozgatást valószínűleg a testvérmodell Q7-es is megkapja.
Otthonosabb a belső tér azáltal, hogy fa, bőr és szövet borítja az érintkezési felületeket, egyben az ujjnyomokat is kevésbé mutatják ezek az anyagok. Pár kapcsolót ugyan tettek a két első ülés közötti konzolra, de alapvetően az érintőképernyőkre szorítkozik a vezérlés, illetve a beszédvezérlést ajánlják még az utasok figyelmébe. Az Audi Q3-asból ismert bajuszkapcsolókat kapja a Q7-es is, amely elérhető lesz három üléssoros belsővel is – tehát ez nem lesz a Q9-es sajátossága. A hajtásokról annyi szivárgott ki, hogy az alapmotor 300 lóerős V6-os TDI lesz, ezen kívül plug-in hibrid és benzines motorra is számíthatunk – bár ezek elérhetősége régiónként változhat.