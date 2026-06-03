Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tragédiát okozott Magyar Péter kordonbontása a Karmelitánál

Olvasta?

Gyászol az ország: újabb részletek a fiatal rendőr tragédiájáról – videó

audi q7

Bomba hír: a hivatalos leleplezés előtt mutatjuk a SUV-király új verzióját!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A hivatalos bemutató előtt már tudjuk a legfontosabb információkat. Az ősszel kerül a kereskedésekbe az Audi Q7-es.
Link másolása
Vágólapra másolva!
audi q7autós hírkémfotóaudi

Noha elsőként az Audi Q9-es belső terét mutatták meg nekünk, azt az óriást csak másodikként ismerhetjük meg, először az Audi Q7-es harmadik generációját leplezik le. Erre hivatalosan pár napon belül sort kerítenek, addig is kikerültek az internetre az új modell első fényképei, amelyen jól látszik az átalakulás.

Három üléssorral is választható lesz az Audi Q7-es, amely az ősszel kerül a kereskedésekbe.
A márka többi SUV-jához igazodik az Audi Q7 megjelenése, új az aszfaltra vetített irányjelző-fény
Fotó: Audi

Három üléssorral is elérhető lesz az Audi Q7

Kettéosztott fényszórókat látunk az óriási méretű hűtőrács két oldalán, külön van a programozható megjelenítésű menetfény, hátul a T alakú lámpákat világító LED-csík köti össze, és természetesen elöl és hátul is világítanak a márkajelzések. Új világítási funkció, hogy az irányjelzőket az aszfaltra vetíti az Audi Q7 (és minden bizonnyal a Q9), hogy azzal tájékoztassa a sofőr szándékáról a többi közlekedőt – gyalogosok, kerékpárosok, rolleresek. Nagy méretű kilincseket látunk az ajtókon, de nem tudjuk, hogy van-e mechanikus oldás, vagy az eddigihez hasonlóan elektronikus vezérlésű a zár. A kémfotókon kilincsek nélküli ajtókat lehetett látni, az utolsó utáni pillanatban visszakozhattak a konstruktőrök – az Audi Q9-eshez beígért elektromos ajtómozgatást valószínűleg a testvérmodell Q7-es is megkapja.

 

Otthonosabb a belső tér azáltal, hogy fa, bőr és szövet borítja az érintkezési felületeket, egyben az ujjnyomokat is kevésbé mutatják ezek az anyagok. Pár kapcsolót ugyan tettek a két első ülés közötti konzolra, de alapvetően az érintőképernyőkre szorítkozik a vezérlés, illetve a beszédvezérlést ajánlják még az utasok figyelmébe. Az Audi Q3-asból ismert bajuszkapcsolókat kapja a Q7-es is, amely elérhető lesz három üléssoros belsővel is – tehát ez nem lesz a Q9-es sajátossága. A hajtásokról annyi szivárgott ki, hogy az alapmotor 300 lóerős V6-os TDI lesz, ezen kívül plug-in hibrid és benzines motorra is számíthatunk – bár ezek elérhetősége régiónként változhat.
 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!