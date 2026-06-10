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kutya

A kocsiban hagyta a kutyáját parkolás után, soha többé nem követi el ezt a hibát – videó

47 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Tanulságos jelenetet rögzített egy térfigyelő kamera. Szerencsére nem történt nagyobb baj.
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kutyaautós hírparkolás

A parkolásnak vannak alapvetői szabályai, ezek közül az egyik legfontosabb, hogy megállás után gondoskodni kell az autó megfelelő rögzítéséről. A felvételen szereplő sofőr valamit biztosan rosszul csinált ezzel kapcsolatban, máskülönben nem szabadulhatott volna el a kocsija. Arról sajnos nincs információ, hogy az utastérben hagyott kutyának is volt-e szerepe az autó elindulásában, de megfelelő rögzítés esetén hiába is próbálkozott volna bármivel. Szerencsére nem történt nagyobb baj: a kerítés könnyen javítható, a lökhárítón meg talán nem is hagyott nyomott az ütközés.

Kutya az önálló életre kelt autóban - videón a jelenet:

 

 

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