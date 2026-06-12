Akkor is büntet a nem használt öv miatt a kamera, ha senki nincs az ülésben

Nemrég számoltunk be arról, hogy a kaliforniai Oakland városában a rendőrség nem kéri az MI-kamera rendszer segítségét, mivel túlterheli a rendőröket a sok riasztás. Most kiderült, hogy a görög rendszernél is komoly problémák vannak, 5500 jelentést ellenőriztek emberek, ezek közül 5100-at érvénytelennek minősítettek.

Noha komoly hiányosságai vannak a rendszernek, Görögország az egész országban be akarja vezetni az MI-kamera alapú büntetést

Fotó: Volkswagen AG

A rosszul látó MI-kamera hibáját szoftverfrissítéssel nem lehet orvosolni

Ez egyébként részben nem az MI-kamerák hibája, mert 3800 gyorshajtásos esetben azért kellett érvényteleníteni a büntetést, mert azok az átlagsebesség-mérésen alapultak, márpedig Görögországban aktuálisan nincs erre szankció. A számítógépes rendszer hiányosságát a fennmaradó 1300 eset jelenti. Például mobiltelefon-használatnak vette a rendszer ha valaki e-cigarettát szívott, gesztikulált, vagy épp kézi kapcsolású váltót használt. Több esetben jelzett a rendszer, hogy nem használták a biztonsági övet – épp csak azt nem vette figyelembe, hogy senki nem ült az érintett ülésben, illetve a fekete ruházat is megzavarta a kamerát. A buszsáv-használatot is felismerte a rendszer, de azt már nem nézte, hogy azért hajtott oda az autós, hogy elengedje a mentőautót, vagy épp a rendőrjárőr terelte oda az autót kézmozdulattal. A görög kormányzat a hiányosságok ellenére sikeresnek ítélte a próbaüzemet, és már zajlik több mint ezer MI-kamerára vonatkozó közbeszerzés, amivel az egész országot lefednék.

