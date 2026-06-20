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Át akart gurulni a zebrán a rolleres, ezt az ütközést soha nem felejti el – videó

23 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Tanulságos balesetet rögzített egy térfigyelő kamera. Ezért kéne nagyon észnél lenni rollerrel közlekedve.
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rolleresautós hírbaleset

Ahogy terjednek az elektromos rollerek, úgy szenvednek egyre több balesetet a használóik. Sok más országhoz hasonlóan Magyarországon is fontolgatják a közlekedési szabályok módosítását a rollerek miatt, a KRESZ ezzel kapcsolatos módosítása még az idén elkészülhet.

Egy térfigyelő kamera felvételén jól látható, milyen veszélyei lehetnek annak, ha a rolleresek nem tartják be a szabályokat. Ebben az esetben persze nem csak a rolleres hibázott: a zebrán tolnia kellett volna az eszközt, hogy elsőbbsége legyen, de a robogósnak is lassítania kellett volna, észlelve a külső sávban megálló autót. Mindketten megúszták súlyos sérülés nélkül, de ez csak a vakszerencsén múlt.

Videón a baleset:

 

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