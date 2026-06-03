Átverés az egész? Miért van ennyiféle szabványos fogyasztás?

A valósághoz vajmi kevés köze volt az EU-s törvényhozók által fogyasztásmérésre kijelölt NEDC-ciklusnak (New European Driving Cycle), amelyet a hetvenes években a városi CO2-kibocsátás mérésére hoztak létre, ezért váltani kellett. A szabványos fogyasztást 2018 óta mifelénk a WLTP-ciklus alapján (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test) mérik, ami már egy fokkal közelebb áll a valósághoz, utóbbit igazán az RDE (Real Drive Emissions) teszten lehet mérni – utóbbit forgalomban végzik, nem laboratóriumban.

Laboratóriumban mérik a szabványos fogyasztásokat, idealizált körülmények között, ezért lehetnek attól való eltérések

Fotó: Daimler AG - Global Communicatio / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Jelentés eltérések vannak a szabványos fogyasztások között

Az Egyesült Államokban az 1970-ben alapított EPA hatóság határozza meg a fogyasztást. Az öt elemből álló méréssorozatnál a fogyasztókat (légkondi, fűtés) is figyelembe veszik, és van egy kifejezetten agresszív vezetési stílust szimuláló rész is. Ezek súlyozott átlagából jön össze aztán a szabványos fogyasztás, de megadják még külön az országúti és városi fogyasztást is. Kínában 2020 óta van érvényben a szintén az NEDC-ciklust váltó CLTC-ciklus (China Light-Duty Vehicle Test Cycle), ami azért engedékenyebb az európai és USA szabványnál, mert a helyi autózási szokásokat alapul véve kis- és közepes sebességű (városi-elővárosi közlekedés) teszteket favorizál. Ezt egyébként a kínai állami autóipari kutatóintézet közel 4000 jármű használati adatainak elemzésével határozta meg.

Természetesen minden teszten minden autó eltérően teljesít, de nagyjából elmondható, hogy a CLTC-teszt 20%-kal megengedőbb a WLTP-tesztnél, aminél az EPA-teszt pedig 10-15%-kal szigorúbb, értsd CLTC-érték X 0,8=WLTP-érték, WLTP-érték X 0,9 (vagy 0,85)=EPA-érték. Természetesen ezek csak közelítő számok, de az arányokat nagyjából jól tükrözi.

