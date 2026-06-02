Komoly leépítések az Audinál – Győr is veszélyben?

Újabb jelentős létszámcsökkentésre készül az Audi németországi, neckarsulmi gyára. A vállalat és az üzemi tanács megállapodása alapján több száz munkahelyet építenek le, elsősorban önkéntes programok és korengedményes nyugdíjazási lehetőségek révén. A cél egyértelmű: a vállalat szeretné mérsékelni költségeit, miközben felkészül az autóipar előtt álló technológiai fordulatra. A neckarsulmi üzem hosszú évtizedek óta az Audi egyik kiemelt gyára. Itt készülnek a márka prémium kategóriás modelljei, az új A5-ös és A6-os, és az üzem a német autóipar egyik szimbólumának számít. Éppen ezért különösen figyelemre méltó, hogy a vezetőség ekkora létszámcsökkentés mellett döntött – írja az Autopro.

Neckarsulmban már csökken a létszám és a termelés az Audinál. A döntés nyomán sokakban felmerül a kérdés: mi várhat a győri gyárra?

Fotó: Audi AG / Fotografin Michaela Klose

Mi lesz az Audi Hungariával?

Az Audi hangsúlyozza, hogy a mostani intézkedések elsősorban önkéntes alapon történnek, és nem tömeges elbocsátásokról van szó. Ugyanakkor a több száz távozó munkavállaló jól érzékelteti, hogy a prémiumautó-gyártók sem tudják kivonni magukat az iparágat érintő nyomás alól. Az európai autóipar egyszerre küzd a gyengélkedő kereslettel, az elektromos átállás hatalmas beruházási igényeivel és a kínai gyártók egyre erősebb versenyével.

Az Audi vezetése már korábban is jelezte: a következő években több ezer állás megszüntetésével kívánja egyszerűsíteni működését és növelni versenyképességét.

Az Audi Hungaria egyelőre más helyzetben van. A győri üzem továbbra is a Volkswagen-csoport egyik legfontosabb motorgyártó és járműgyártó központja. Ugyanakkor a vállalat év elején arról beszélt, hogy a hatékonyság növelése érdekében nem minden megüresedő pozíciót töltenek be, és elsősorban a termelést közvetlenül nem támogató, főként mérnöki és irodai területeken várható létszámcsökkentés. Győrben egyelőre nincs szó tömeges leépítésről, de a németországi folyamatok azt mutatják: a korábban megszokottnál jóval nagyobb rugalmasságra lesz szükség a vállalat minden telephelyén.