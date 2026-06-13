Micsoda? Leradírozzák a kilincseket az Audi Q3-asról!

Kínában megjelentek a védjegy-adatbázisban az Audi Q3-as helyi változatának képei, amelyeket egy nagyon fontos változás látható – nincsenek már kilincsek az ajtókon, amelyeket a felső peremen elhelyezett apró kapaszkodók váltanak ki. Annyiból érhetetlen a változás, hogy pont Kínából indult a mechanikus kilincsek reneszánsza azzal, hogy olyan jogszabályt hoztak, ami megköveteli a minden körülmények között – áramellátás megszűnése esetén is – működtethető kilincsek meglétét.

Kínában hosszabb karosszériát és kilincsek nélküli oldalajtókat kap az Audi Q3-as

Fotó: Audi / MIIT

A Q7-esnél már visszakoztak, vajon az Audi Q3 is megmenekül?

A másik fontos változás, hogy a Győrben gyártott globális modellhez képest 111 mm-rel nyújtják meg a tengelytávolságot (immár 2791 mm) és a karosszéria hosszát. Újdonság még, hogy a négy karika mellett vízszintes díszlécet helyeznek el, nem tölti meg az egész hűtőrácsot a különleges minta. Nem változik a motorkínálat, ami Kínában 1,5-ös (160 LE) és 2,0 literes (186 LE elsőkerékhajtással, 224 LE összkerékhajtással) turbómotorokat jelent. Könnyen lehet, hogy a piacra lépésig még visszakozik az Audi, hiszen a Q7-esnél következetesen kilincsek nélkül lehetett látni kémfotókon az óriás SUV-ot, de a világpremieren már jól megmarkolható kilincseket kapott a típus.

