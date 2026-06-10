Csak elkészült végre a 2413 lóerős brutális hiperautó

Az Elektron Motors már 2021-ben felkavarta az állóvizet, amikor először beszélt a Quasar nevű hiperautóról. Akkor sokan legyintettek. A 2300 lóerő feletti teljesítmény, a négymotoros hajtáslánc és a szinte sci-fibe illő menetteljesítmények túl szépnek tűntek ahhoz, hogy valaha sorozatgyártás közelébe kerüljenek. Az évek teltek, a projekt körül pedig egyre nagyobb lett a csend. Most azonban a stuttgarti vállalat előállt a kész autóval – írja az Auto, Motor und Sport. A Quasar mind a négy kerekét külön elektromotor hajtja, az összteljesítmény eléri a 2413 lóerőt, a forgatónyomaték pedig a 3000 newtonmétert. Az autó tömege mindössze 1427 kilogramm, ami elektromos modell esetében szinte hihetetlen érték. A gyártó szerint a 0–100 km/órás gyorsulás kevesebb mint 1,65 másodpercet vesz igénybe, míg a végsebességet elektronikusan 450 km/óránál korlátozzák!

Öt évnyi fejlesztés után készült el az Elektron Quasar hiperautó

Fotó: Elektron Motors

Még az elektromos autók világában is ritkaság

A karbonszálas monocoque vázra épülő hiperautó aktív aerodinamikát, kétfokozatú váltót és fejlett nyomatékvektor-szabályzást is kapott. A cél nem pusztán a brutális gyorsulás volt, hanem egy olyan vezetési élmény megteremtése, amely az elektromos autók világában ritkán társul az érzelmekkel. Hogy az Elektron Quasar valóban képes lesz-e beváltani minden ígéretét, azt majd a független tesztek döntik el. Egy dolog azonban már most biztos: az autóipar egyik leghosszabban húzódó elektromos hiperautó-projektje végre célba ért. És ha a számoknak hinni lehet, a Rimac Nevera és a többi csúcsgép most először kapott igazán komoly kihívót.

Sokakat megigéz ez a forma, ez nem is vitás

Fotó: Elektron Motors

A közútra tervezett négykerekű rakétából mindössze 99 példányt készítenek, s az ára körülbelül 2,2 millió euróba (781 millió Ft) kerül majd. A tervezett piacok között szerepelt az Egyesült Államok, Kanada, a Közel-Kelet, Kína és Oroszország.