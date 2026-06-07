Elege van a száguldozókból? – így kerülhet fekvőrendőr az utcába

A száguldozó autók látványa sok utcában szinte mindennapos jelenség. A lakók gyakran érzik úgy, hogy veszélyben vannak a gyerekek, a kerékpárosok, az idősek vagy éppen pont ők, miközben az autósok fittyet hánynak a sebességhatárokra. Ilyenkor rendszerint előkerül a kérdés: miért nem építenek végre egy fekvőrendőrt? Bár sokan azt gondolják, hogy az önkormányzatok saját kezdeményezésre döntenek a forgalomlassító eszközök telepítéséről, a valóság ennél jóval összetettebb. A legtöbb esetben éppen a lakosság jelzése indítja el a folyamatot. Az önkormányzatok ugyanis elsősorban azokkal a helyszínekkel foglalkoznak, ahol a problémát a helyiek hivatalosan is jelzik – írja a Feol.

A fekvőrendőr fékezésre kényszeríti a gyorshajtó autósokat

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Összefogással lassíthatók az autósok

A siker kulcsa az összefogás. Egyetlen panasz ritkán elegendő, ezért a lakók gyakran aláírásgyűjtéssel vagy petícióval támasztják alá kérésüket.

Fontos azonban, hogy a beadvány ne csupán általános elégedetlenséget fogalmazzon meg, hanem konkrét példákkal mutassa be a veszélyhelyzeteket, a rendszeres gyorshajtást vagy az esetleges baleseteket.

A kérelem benyújtása után szakmai vizsgálat következik. A szakemberek elemzik a forgalom nagyságát, az út adottságait, a járművek sebességét és a baleseti adatokat. Csak ezt követően születhet döntés arról, hogy valóban indokolt-e a beavatkozás.

A beruházás nem olcsó

A legegyszerűbb, előre gyártott elemekből álló fekvőrendőrök ára több százezer forint lehet, míg az aszfaltba épített, komplexebb megoldások költsége akár az egymillió forintot is meghaladhatja. Ebben már benne vannak a szükséges közlekedési táblák és útburkolati jelek is. Ha minden szakmai és pénzügyi feltétel teljesül, az ügy végül a döntéshozók elé kerül, akik a költségvetési lehetőségek figyelembevételével határoznak a kivitelezésről. A folyamat tehát korántsem gyors, de egy jól előkészített lakossági kezdeményezés végül valódi változást hozhat az érintett utcák életében.