Lefoglalták a zsaruk az őrült gyorshajtó sportautóját

Látványos rendőrségi akció zajlott az ausztriai Stájerországban, ahol egy luxuskategóriás olasz sportautó vezetője alaposan túllépte a sebességhatárt. A 28 éves, grúz állampolgárságú férfi az A2-es déli autópályán, Graz irányába haladva került a közlekedési rendőrök célkeresztjébe, miután a hatóságok 214 kilométer/órás sebességet mértek nála a megengedett 100 km/h helyett – adta hírül az osztrák rendőrség. A gyorshajtó először egy civil rendőrautó figyelmét keltette fel. A járőrök rádión értesültek arról, hogy a sportkocsit nem sokkal korábban a tartományi közlekedésrendészeti egység mérte be rendkívül magas sebességgel. Az autót végül az Arnwiesen pihenőnél terelték le az autópályáról, ahol ellenőrzés alá vonták a sofőrt.

Az osztrák A2-es déli autópályán mérték be a gyorshajtót

Fotó: Roadpol

A tulajdonos visszakapta a sportautót

A zsaruk nem sokat vacakoltak, az intézkedés során a férfi vezetői engedélyét azonnali hatállyal bevonták, a kölcsönkapott sportautót pedig ideiglenesen lefoglalták. A hatóságok szerint ilyen mértékű sebességtúllépés már nem csupán szabálysértés, hanem a közlekedés többi résztvevőjének életét is súlyosan veszélyeztető magatartás. Az ügy további vizsgálatát követően a hartberg–fürstenfeldi járási hatóság úgy döntött, hogy a járművet visszaadják a tulajdonosának. A grúz állampolgárságú sofőr ellen azonban hivatalos eljárás indult, és várhatóan jelentős jogi következményekkel kell szembenéznie.

Épp a minap írt arról az Origo, hogy 2027-től tovább szigorítanának az osztrákok, új büntetési tételek léphetnek életbe. Az egyik legfontosabb változás a gyorshajtókat érinti. A 30 km/óránál nagyobb sebességtúllépés esetén kiszabható minimum bírság 150 euróról 200 euróra emelkedne.