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autó

Mutatjuk, melyek a legtartósabb autók – ezekkel nem lő mellé

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Ha a vásárlók egyetlen tulajdonságot választhatnának, amely hosszú távon a legtöbbet ér, az valószínűleg a tartósság lenne. Egy friss, több mint 174 millió autó adatain alapuló nemzetközi kutatás szerint ebben továbbra is a japánok számítanak etalonnak: márkáik kiemelkedő eséllyel futnak több mint 400 ezer kilométert komolyabb problémák nélkül.
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Az autóipar folyamatos technológiai fejlődése ellenére még mindig kevés gyártó képes olyan járműveket készíteni, amelyek valóban hosszú évtizedeken át szolgálják tulajdonosaikat. Az amerikai iSeeCars legfrissebb elemzése azonban ismét rámutatott arra, hogy a tartósság terén egyértelműen a japán márkák diktálják a tempót. A kutatás szerint a Toyota végzett az első helyen, míg a prémiumszegmensben szereplő Lexus a második lett a márkák összesített rangsorában. A vizsgálat azt mérte, mekkora eséllyel érik el az autók a 250 ezer mérföldes, vagyis mintegy 402 ezer kilométeres futásteljesítményt. A Toyota modelljei átlagosan 17,8 százalékos eséllyel lépik át ezt a határt, ami messze meghaladja az iparági átlagot.

Tartósságban, megbízhatóságban nagyon jó autók a Toyoták
Tartósságban, megbízhatóságban nagyon jó autók a Toyoták
Fotó: SAUL LOEB / AFP

A japán autók az élen

A siker mögött nem csupán a legendás terepjárók és pickupok állnak. Az olyan amerikai modellek, mint a 4Runner, a Sequoia, a Tacoma vagy a Tundra mellett a hétköznapi használatra szánt Camry, Prius és Avalon is a legstrapabíróbb autók közé tartozik. A rangsor érdekessége, hogy a 32 vizsgált márka közül mindössze négy tudta felülmúlni az iparági átlagot: a Toyota, a Lexus, a Honda és az Acura. A kutatók szerint ez azt bizonyítja, hogy a valóban hosszú élettartamú autók fejlesztése még napjainkban is komoly mérnöki kihívás, de a japánok jók ebben.

Second hand cars at the Commonwealth Car Mall, 1 February 2012. (Photo by Desmond Wee / ST / SPH Media via AFP) használtautó, használt autó
Sokan csak használt autót engedhetnek meg maguknak
Fotó: DESMOND WEE / ST

A magyar autóvásárlók számára különösen jó hír, hogy a Toyota és a Lexus számos, a kutatásban jól szereplő modellje Európában és hazánkban is elérhető. A tanulmány eredménye így nem csupán az amerikai piac sajátosságait tükrözi, hanem a hazai vásárlóknak is fontos iránymutatást adhat, ha hosszú évekre terveznek új autót választani.

Az Origo a napokban arról írt, hogy a magyarok még mindig a német autóban bíznak a legjobban.

 

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