Mutatjuk, melyek a legtartósabb autók – ezekkel nem lő mellé

Az autóipar folyamatos technológiai fejlődése ellenére még mindig kevés gyártó képes olyan járműveket készíteni, amelyek valóban hosszú évtizedeken át szolgálják tulajdonosaikat. Az amerikai iSeeCars legfrissebb elemzése azonban ismét rámutatott arra, hogy a tartósság terén egyértelműen a japán márkák diktálják a tempót. A kutatás szerint a Toyota végzett az első helyen, míg a prémiumszegmensben szereplő Lexus a második lett a márkák összesített rangsorában. A vizsgálat azt mérte, mekkora eséllyel érik el az autók a 250 ezer mérföldes, vagyis mintegy 402 ezer kilométeres futásteljesítményt. A Toyota modelljei átlagosan 17,8 százalékos eséllyel lépik át ezt a határt, ami messze meghaladja az iparági átlagot.

Tartósságban, megbízhatóságban nagyon jó autók a Toyoták

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A japán autók az élen

A siker mögött nem csupán a legendás terepjárók és pickupok állnak. Az olyan amerikai modellek, mint a 4Runner, a Sequoia, a Tacoma vagy a Tundra mellett a hétköznapi használatra szánt Camry, Prius és Avalon is a legstrapabíróbb autók közé tartozik. A rangsor érdekessége, hogy a 32 vizsgált márka közül mindössze négy tudta felülmúlni az iparági átlagot: a Toyota, a Lexus, a Honda és az Acura. A kutatók szerint ez azt bizonyítja, hogy a valóban hosszú élettartamú autók fejlesztése még napjainkban is komoly mérnöki kihívás, de a japánok jók ebben.

Sokan csak használt autót engedhetnek meg maguknak

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A magyar autóvásárlók számára különösen jó hír, hogy a Toyota és a Lexus számos, a kutatásban jól szereplő modellje Európában és hazánkban is elérhető. A tanulmány eredménye így nem csupán az amerikai piac sajátosságait tükrözi, hanem a hazai vásárlóknak is fontos iránymutatást adhat, ha hosszú évekre terveznek új autót választani.

Az Origo a napokban arról írt, hogy a magyarok még mindig a német autóban bíznak a legjobban.