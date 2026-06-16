Gondban az autólízing-piac, a vevők árérzékenyebbé és óvatosabbá váltak

Nehéz időszakot él át a magyar autólízing-piac. A Cofidis friss, iparági szakértők körében végzett gyorsfelmérése szerint a szereplők többsége stagnálást vagy csupán mérsékelt növekedést érzékel a szektorban. A háttérben elsősorban a magas kamatkörnyezet, az infláció és a háztartások, illetve vállalkozások csökkenő vásárlóereje áll. A piac azonban nem csupán gazdasági kihívásokkal szembesül. Az elmúlt három évben jelentősen átalakultak az ügyféligények is. Az autóvásárlók és vállalkozások ma már jóval megfontoltabbak, mint korábban. Előtérbe kerültek az olcsóbb konstrukciók, miközben nőtt az igény a gyors, egyszerű és digitális ügyintézés iránt. Az ügyfelek egyre kevésbé hajlandók hosszadalmas folyamatokkal vagy bonyolult feltételekkel foglalkozni.

Vánszorog a hazai autólízing-piac, az ügyfelek sokkal megfontoltabbak

Fotó: NOGUCHI

Lassú a villanyautók elterjedése

A következő évek legnagyobb veszélyét a szakemberek szerint továbbra is a magas finanszírozási költségek és egy esetleges gazdasági visszaesés jelentheti. Ezzel párhuzamosan azonban több olyan terület is kirajzolódik, amely új lendületet adhat a piacnak. Ilyen az elektromos autók lízingje, a használt járművek finanszírozása, a kis- és középvállalkozások növekvő jelenléte, valamint a flottakezelési szolgáltatások bővülése. A villanyautók terjedése ugyanakkor még számos akadályba ütközik. A magas vételárak, a töltőhálózat hiányosságai és a gyors technológiai fejlődés miatt bizonytalan maradványérték egyaránt óvatosságra inti a finanszírozókat és az ügyfeleket.