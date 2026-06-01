Pokollá válhat az autó nyáron: egyes tárgyak felrobbanhatnak a kocsiban

A legtöbben csak legyintenek, amikor a nyári hőségben kiszállnak az autóból: „csak öt perc lesz” – szokták mondani. Csakhogy a napsütés alatt álló jármű belseje elképesztő gyorsasággal forrósodik fel. Már 25 fokos külső hőmérsékletnél is életveszélyes meleg alakulhat ki odabent. A legnagyobb veszélyben a gyógyszerek vannak. Az inzulin, az antibiotikumok vagy egyes folyékony készítmények a hőségben elveszíthetik hatásukat, sőt akár károssá is válhatnak. Ugyanilyen érzékenyek az elektronikai eszközök: a telefonok, laptopok és powerbankok akkumulátorai túlmelegedhetnek, szélsőséges esetben akár ki is gyulladhatnak – figyelmeztet az Auto, Motor und Sport.

A tűző napon hagyott mobiltelefon akár fel is gyulladhat az autóban

Időzített bombák az autóban

Az élelmiszerek sem bírják a forró utasteret. A tejtermékek és húsok pillanatok alatt megromlanak, de még a konzervdobozok is veszélyessé válhatnak: a bennük keletkező nyomás miatt akár szét is repedhetnek. A szénsavas italok különösen kockázatosak, mert a felhevült palack vagy doboz valóságos lövedékké válhat. A spray-k – például a dezodorok vagy hajlakkok – szintén időzített bombák lehetnek a tűző napon.

A bennük lévő gáz a hő hatására kitágul, és könnyen robbanást okozhat. Eközben a viaszkréták, műanyag játékok vagy napszemüvegek egyszerűen megolvadnak, maradandó nyomot hagyva az autóban.

És van egy szabály, amely alól nincs kivétel: gyereket vagy háziállatot soha, egyetlen percre sem szabad a parkoló autóban hagyni. Még akkor sem, ha leeresztjük az ablakot. A hőség percek alatt tragédiához vezethet.

