Autós üldözésig fajult egy ártatlan koccanás Budapesten – videó

Bosszantó, minden autós egyik rémálmának számító baleset történt Dunaújvárosban, a vétkes ráadásul nem akarta elismerni a felelősségét - rendőrt kellett hívni a helyszínre. A Bpiautosok.hu olvasójára egy tilosban megálló autó utasa nyitotta rá figyelmetlenül az ajtót, és még ők várták volna el, hogy a kamerás autó vezetője fizesse a kárt. Miután a rendőrök elbeszélgettek a BMW vezetőjével, nagy nehezen mégis elismerte a felelősségét.

A vétkes autós nem akarta elismerni a felelősségét

Fotó: Youtube

Autós oktatás közben történt a baj

A videóban látható második eset egy XIII. kerületi parkolóban, autós oktatás közben történt. A tanuló és oktatója álló helyzetben várakoztak, amikor egy autó minden előjel nélkül tolatni kezdett. A dudálás ellenére az ütközést nem sikerült elkerülni.

A beküldő szerint az ütközés után a másik autó vezetője ugyan röviden felvillantotta az irányjelzőit, de nem rendezte a helyzetet, hanem továbbhajtott. Ezt követően üldözés kezdődött, úgy tűnt, hogy a sofőr félreáll, ám amint a mögötte haladó autó is megállt, ismét gázt adott, és nagy sebességgel elhagyta a helyszínt. A károsult a felvétellel bejelentést tett a rendőrségen.