Putyin kedvence megérkezett: erre a luxusautóra vágynak most az orosz oligarchák

Kína mostanában nagyon jó szomszéd Oroszország számára, s ez minden téren, így az autóiparban is megmutatkozik. Az orosz gazdaság és autóipar az elmúlt években kemény kihívásokkal nézett szembe, különösen a nyugati szankciók és a nagy autógyártók kivonulása után. A Kreml azonban régóta szeretne egy olyan reprezentatív autót, amely nemcsak az állami vezetők, hanem a tehetős üzletemberek és oligarchák számára is vonzó alternatívát jelenthet. Erre a szerepre érkezik most az Aurus Senat 900, amely tulajdonképpen egy átlogózott Hongqi H9. Az Aurus neve mára összeforrt Vlagyimir Putyin hivatalos autóival, amelyek az orosz állami presztízs egyik legfontosabb szimbólumává váltak. A Senat 900 ugyanezt a tekintélyt próbálja átültetni a civil piacra, hatalmas hűtőmaszkkal, monumentális méretekkel és a klasszikus luxuslimuzinok arányaival.

Az új orosz luxusautó, az Aurus Senat 900 csak apró részletekben különbözik a kínai Hongqi H9-estől

Fotó: Aurus

Alig módosítottak a kínai luxusautón

Az autó több mint öt méter hosszú, s hogy azért valamelyest mégis különbözzön a kínai donortól, új maszkot, az átszabott fényszórókat és a módosított lökhárítót kapott, azonban ezeken kívül nem nyúltak az eredeti kínai konstrukcióhoz.

Odabent bőrrel, valódi fabetétekkel, masszírozó, fűthető és szellőztethető ülésekkel igyekszik felvenni a versenyt a Mercedes-Benz S-osztállyal.

Luxuskényelem fogadja az utasokat az Aurus Senat 900-ban

Fotó: Aurus

A motorháztető alatt 3,0 literes, 326 lóerős, V6-os turbómotor dolgozik, összkerékhajtással és automata váltóval. A teljesítményt ugyan visszafogták az orosz üzemanyagok minőségéhez igazodva, de a luxusvásárlók számára valószínűleg nem a gyorsulás lesz a döntő szempont, hanem a presztízs.

Látszik, nem spóroltak a luxussal az Aurus Senat 900-ban

Fotó: Aurus

Az új Aurus Senat 900-at a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon már bemutatták az orosz nagyközönségnek is – ahogy azt az Origo is megírta.