Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jelentősen csökkentheti a vízszámlát, ha igényli ezt a kedvezményt

Ezt látnia kell!

Ártatlan fotót posztolt Dér Heni, hatalmas botrány lett belőle

autó

Emlékszik még rájuk? Ezekkel az autókkal indult fél Magyarország a Balatonra

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Lada, Trabant, Wartburg vagy éppen Skoda – évtizedeken át ezek a gépkocsik jelentették a szabadságot a magyar családok számára. Egy retró fotóválogatás most felidézi, milyen autókkal indultak útnak a magyarok a Balaton felé.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autómagyarországwartburgtrabantbalatoncsalád

Ma már szinte elképzelhetetlen, hogy egy család több száz kilométeres utat tegyen meg légkondicionáló, navigáció vagy akár szervokormány nélküli autóval. Néhány évtizeddel ezelőtt azonban ezekből az extrákból nem volt egy sem a szocialista blokk gépkocsijaiban. Mifelénk a nyaralás már jóval az indulás előtt elkezdődött: napokkal korábban ellenőrizték az autót, felkerült a tetőcsomagtartó, és gondosan bepakolták a fél háztartást a csomagtérbe. A Balaton felé vezető utak nyáron megteltek a korszak ikonikus járműveivel – igaz, akkor még nem volt annyi jármű, mint most. És sokan emlékeznek arra is, hogy nem volt ritka a műszaki hiba vagy az út menti kényszerpihenő sem.

Az NDK autóiparának köszönhettük a Papír Jaguarnak is csúfolt Trabant 601-est
Az NDK autóiparának köszönhettük a Papír Jaguarnak is csúfolt Trabant 601-est
Fotó: retrovasak.hu

A keleti blokk retró autói

A Kemma összeszedte, melyek voltak azok a ma már retró autók, amelyekkel a leggyakrabban vágtunk neki a lángos, a hekk és a hűvös fröccsök birodalmának? A lap felidézte a rendszerváltás korának igazi balatoni slágerautóit! Nos, a tó felé vezető utakon egymást érték a Trabant 601-esek, a Wartburg 353-asok, a különböző Ladák – köztük az 1200-as, 1300-as és 1500-as modellek –, valamint a Skoda 105-ösök és 120-asok. A kevésbé szerencsések Polski Fiattal vagy éppen Daciával vágtak neki a hosszú útnak, míg a Volkswagen Bogár már-már nyugati luxusnak számított.

Ezek az autók generációk számára jelentették az utazás élményét. A kétütemű, 26 lóerős Trabant jellegzetes pöfögése, a kempingezők abszolút kedvence, a Wartburg mélyebb hangja és nem túl kellemes szaga vagy a keleti blokk Mercedese, a Lada robusztus karaktere máig nosztalgiát ébreszt azokban, akik átélték ezt a korszakot. Bár a mai modern autók kényelme össze sem hasonlítható ezekkel, sokak emlékezetében a legszebb balatoni nyarak mégis ezekhez a ma már retrónak számító járművekhez kötődnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!