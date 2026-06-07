Emlékszik még rájuk? Ezekkel az autókkal indult fél Magyarország a Balatonra

Ma már szinte elképzelhetetlen, hogy egy család több száz kilométeres utat tegyen meg légkondicionáló, navigáció vagy akár szervokormány nélküli autóval. Néhány évtizeddel ezelőtt azonban ezekből az extrákból nem volt egy sem a szocialista blokk gépkocsijaiban. Mifelénk a nyaralás már jóval az indulás előtt elkezdődött: napokkal korábban ellenőrizték az autót, felkerült a tetőcsomagtartó, és gondosan bepakolták a fél háztartást a csomagtérbe. A Balaton felé vezető utak nyáron megteltek a korszak ikonikus járműveivel – igaz, akkor még nem volt annyi jármű, mint most. És sokan emlékeznek arra is, hogy nem volt ritka a műszaki hiba vagy az út menti kényszerpihenő sem.

Az NDK autóiparának köszönhettük a Papír Jaguarnak is csúfolt Trabant 601-est

Fotó: retrovasak.hu

A keleti blokk retró autói

A Kemma összeszedte, melyek voltak azok a ma már retró autók, amelyekkel a leggyakrabban vágtunk neki a lángos, a hekk és a hűvös fröccsök birodalmának? A lap felidézte a rendszerváltás korának igazi balatoni slágerautóit! Nos, a tó felé vezető utakon egymást érték a Trabant 601-esek, a Wartburg 353-asok, a különböző Ladák – köztük az 1200-as, 1300-as és 1500-as modellek –, valamint a Skoda 105-ösök és 120-asok. A kevésbé szerencsések Polski Fiattal vagy éppen Daciával vágtak neki a hosszú útnak, míg a Volkswagen Bogár már-már nyugati luxusnak számított.

Ezek az autók generációk számára jelentették az utazás élményét. A kétütemű, 26 lóerős Trabant jellegzetes pöfögése, a kempingezők abszolút kedvence, a Wartburg mélyebb hangja és nem túl kellemes szaga vagy a keleti blokk Mercedese, a Lada robusztus karaktere máig nosztalgiát ébreszt azokban, akik átélték ezt a korszakot. Bár a mai modern autók kényelme össze sem hasonlítható ezekkel, sokak emlékezetében a legszebb balatoni nyarak mégis ezekhez a ma már retrónak számító járművekhez kötődnek.