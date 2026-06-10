Veszélyben a szentgotthárdi gyár? Meglepő lépésre szánta el magát a Stellantis

Nagyon komoly bajban vannak az európai autógyárak, amelyek most új, radikális átalakításokkal próbálnak talpon maradni. Így van ezzel a világ egyik legnagyobb autóipari csoportja, a rengeteg márkát birtokló Stellantis is, amely az elmúlt időszakban komoly kihívásokkal szembesült. A cég vezérigazgatója, Antonio Filosa május végén ismertetett hatékonyság javító stratégiájának ára van: a vállalat jelentősen csökkentené európai termelését, miközben fejlesztési forrásainak nagy részét négy márkára (Fiat, Peugeot, Jeep, RAM) koncentrálná. A vállalat 800 ezerrel kevesebb autót gyártana a kontinensen – írja az Autopro.

A Stellantis szentgotthárdi gyárában autók már nem, csak motorok készülnek, de abból évi félmillió

Fotó: Stellantis

Kevesebb autó, kevesebb motor?

Első hallásra ez rossz hír az európai üzemek számára, a veszély azonban elsősorban a nyugat-európai, alacsony kihasználtságú gyárakat fenyegeti. A konszern már meg is nevezett egy érintett telephelyet: a franciaországi Poissy biztosan szerepet kap az átalakításban. Mint köztudott, Magyarország is van üzeme a cégnek. Szentgotthárdon már több mint két évtizede nem gyártanak autókat, ugyanakkor az üzem a Stellantis egyik fontos motorgyáraként működik.

Bár logikusnak tűnhet, hogy a kevesebb autó kevesebb motort is jelent, a vállalat szerint jelenleg nincs ok aggodalomra.

A gyár tavaly teljes kapacitással termelt, és az idei évre is hasonló kihasználtsággal számolnak. A nyugat-magyarországi üzemben készülő három- és négyhengeres turbóbenzines motorok továbbra is kulcsszerepet játszanak a konszern európai modelljeiben. A félmilliós éves darabszámban gyártott háromhengeres erőforrás számos Alfa Romeo-, Peugeot-, Citroën-, Opel-, Jeep- és Fiat-modellben dolgozik, míg a négyhengeres motor különösen értékes: ezt Európában kizárólag nálunk gyártják. Szóval, úgy tűnik Szentgotthárdon nem szüntetnek meg munkahelyeket.