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Veszélyben a szentgotthárdi gyár? Meglepő lépésre szánta el magát a Stellantis

35 perce
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Nem érkeznek jó hírek a Stellantisról, amelynek több gyára is veszélybe kerülhet Európában a radikális átalakítás miatt. A vállalat 800 ezerrel kevesebb autót gyártana a kontinensen, s ez gyárbezárásokhoz, elbocsátásokhoz is vezethet. Magyarországon azonban egyelőre nincs ok pánikra: a szentgotthárdi motorgyár továbbra is teljes kapacitással működik.
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Nagyon komoly bajban vannak az európai autógyárak, amelyek most új, radikális átalakításokkal próbálnak talpon maradni. Így van ezzel a világ egyik legnagyobb autóipari csoportja, a rengeteg márkát birtokló Stellantis is, amely az elmúlt időszakban komoly kihívásokkal szembesült. A cég vezérigazgatója, Antonio Filosa május végén ismertetett hatékonyság javító stratégiájának ára van: a vállalat jelentősen csökkentené európai termelését, miközben fejlesztési forrásainak nagy részét négy márkára (Fiat, Peugeot, Jeep, RAM) koncentrálná. A vállalat 800 ezerrel kevesebb autót gyártana a kontinensen – írja az Autopro.

A Stellantis szentgotthárdi gyárában autók már nem, csak motorok készülnek, de abból évi félmillió
A Stellantis szentgotthárdi gyárában autók már nem, csak motorok készülnek, de abból évi félmillió
Fotó: Stellantis

Kevesebb autó, kevesebb motor?

Első hallásra ez rossz hír az európai üzemek számára, a veszély azonban elsősorban a nyugat-európai, alacsony kihasználtságú gyárakat fenyegeti. A konszern már meg is nevezett egy érintett telephelyet: a franciaországi Poissy biztosan szerepet kap az átalakításban. Mint köztudott, Magyarország is van üzeme a cégnek. Szentgotthárdon már több mint két évtizede nem gyártanak autókat, ugyanakkor az üzem a Stellantis egyik fontos motorgyáraként működik

Bár logikusnak tűnhet, hogy a kevesebb autó kevesebb motort is jelent, a vállalat szerint jelenleg nincs ok aggodalomra.

A gyár tavaly teljes kapacitással termelt, és az idei évre is hasonló kihasználtsággal számolnak. A nyugat-magyarországi üzemben készülő három- és négyhengeres turbóbenzines motorok továbbra is kulcsszerepet játszanak a konszern európai modelljeiben. A félmilliós éves darabszámban gyártott háromhengeres erőforrás számos Alfa Romeo-, Peugeot-, Citroën-, Opel-, Jeep- és Fiat-modellben dolgozik, míg a négyhengeres motor különösen értékes: ezt Európában kizárólag nálunk gyártják. Szóval, úgy tűnik Szentgotthárdon nem szüntetnek meg munkahelyeket.

 

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