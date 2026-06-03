Újabb kínai autógyár épül kontinensünkön

Brit alapítású az MG márka, amely egy ideje a kínai SAIC konszern kötelékébe tartozik, és egész sikeres kontinensükön, 2025-ben például 300 000 autót értékesítettek. Spanyolországot, azon belül az észak-nyugati Galícia tartományt választották ki a zöldmezős beruházás keretében 200 millió euróból épülő létesítmény számára, ahol az autógyár mellett fejlesztőközpont is helyet kap majd.

Évi 120 000-es kapacitású autógyárat épít az MG Spanyolországban

Fotó: Autó-Motor

Még nem tudni, melyik városban épül az autógyár

A tervek szerint 2028-ban indul a termelés, a kapacitás évi 120 000 autó lesz. Arról egyelőre nincs szó, hogy akkumulátor-gyárat is építenének, tehát az akkumulátorokat majd ide szállítják a termelés (hibrid vagy elektromos autók) függvényében. A gyár és a beszállítók mintegy 2000 embernek adnak majd munkát, ha beindul a termelés.

