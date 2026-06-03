Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orvosok figyelmeztetnek: ezt a jelet ne hagyja figyelmen kívül, életveszélyt jelezhet

Érdekes

Évezredes titokra derült fény: itt lehetett a bibliai Édenkert

mg

Újabb kínai autógyár épül kontinensünkön

57 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Évi 300 000 autó eladása után itt az ideje egy helyi gyárnak. Az MG autógyárát Spanyolországban építik fel, fejlesztőközpont is lesz mellette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mgautós hírautógyár

Brit alapítású az MG márka, amely egy ideje a kínai SAIC konszern kötelékébe tartozik, és egész sikeres kontinensükön, 2025-ben például 300 000 autót értékesítettek. Spanyolországot, azon belül az észak-nyugati Galícia tartományt választották ki a zöldmezős beruházás keretében 200 millió euróból épülő létesítmény számára, ahol az autógyár mellett fejlesztőközpont is helyet kap majd.

Fejlesztőközpont is lesz az autógyár mellett, ahol a helyi piachoz igazítják a típusokat.
Évi 120 000-es kapacitású autógyárat épít az MG Spanyolországban
Fotó: Autó-Motor

Még nem tudni, melyik városban épül az autógyár

A tervek szerint 2028-ban indul a termelés, a kapacitás évi 120 000 autó lesz. Arról egyelőre nincs szó, hogy akkumulátor-gyárat is építenének, tehát az akkumulátorokat majd ide szállítják a termelés (hibrid vagy elektromos autók) függvényében. A gyár és a beszállítók mintegy 2000 embernek adnak majd munkát, ha beindul a termelés.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!