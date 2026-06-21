50 robottal lehet kiváltani 1200 autógyári munkást

A General Motors az optimista hangulatnak megfelelően alakította ki a kifejezetten alvázas elektromos autók specializált Factory Zero nevű gyárát a detroiti Hamtrack telephelyén, emellett egy akkumulátor-cella gyárat is épített. Azonban az adókedvezmények eltörlése, a flottafogyasztási előírások lazítása miatt megtorpant a villanyautó-piac, ezért tavaly októberben létszámleépítés mellett döntöttek. Az akkumulátor-cella gyárból 550 embert küldenek el, míg az autógyárból 1200-at. Az autógyári munkások azzal váltják ki, hogy idő közben 50 új robotgépet telepítettek a szerelősor mellé.

A GM kirúgott 1200 autógyári munkást, és 50 robotot telepített a helyükre

Fotó: Jeffrey Sauger / General Motors

Az érvényben lévő kollektív szerződés megengedi az autógyári munkások leépítését

Az illetékes UAW Local 22-es szakszervezet vehemensen tiltakozik az intézkedés ellen. A GM szerint szükség volt a lépésre, hogy versenyképes maradjon az USA-ban való termelés, ráadásul a szakszervezettel érvényben lévő megállapodás szerint lehetősége van „Fejlett gyártástechnológiák megvalósítására”. A UAW tehát a nyilatkozatokon felül egyelőre nem tud mit tenni az ügyben, abban azonban biztosak lehetünk, hogy az új, 2028-as kollektív szerződés megkötésénél már jobban odafigyelnek majd az ilyen általános megfogalmazásokra.

