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Egyre mélyül a gazdasági válság Németországban, és ezt már mi is komolyan érezzük. Most újabb komoly figyelmeztető jel érkezett a magyar autóiparból: a német Thyssenkrupp Automotive Technology mintegy 200 fejlesztői pozíció szüntet meg Magyarországon. A nagy múltú multi komplett futóműveket készít például a győri Audi Hungária Motor Kft. részére is.
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A Thyssenkrupp Automotive Technology 200 munkahelyet szüntet meg Magyarországon az autóiparban – közölte szerda délelőtt a Bloomberg. A német multinacionális vállalat rendkívüli bejelentése azért is fajsúlyos, mert ez a hír a hazai autógyártókat is érinti. A vállalat közlése szerint a létszámcsökkentés kizárólag a budapesti fejlesztési területeket érinti, vagyis éppen azokat a szakembereket, akik a jövő autóipari technológiáin dolgoznak. A Thyssenkrupp a lépést a nemzetközi autóipari üzletág átalakításával, a változó piaci igényekkel és a költségnyomással indokolja – írja az Autopro.

A Thyssenkrupp Automotive Technology a budapesti autóipari fejlesztési központban hajt végre tömeges leépítést
A Thyssenkrupp Automotive Technology a budapesti autóipari fejlesztési központban hajt végre tömeges leépítést
Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

Fontos autóipari beszállító

A német multicég az egyik legfontosabb autóipari beszállító Magyarországon, több mint háromezer embert foglalkoztat hazai telephelyein. A budapesti kompetenciaközpont az elmúlt évtizedekben az ország egyik legsikeresebb mérnöki fejlesztőbázisává nőtte ki magát, ahol elektromechanikus kormányművek és egyéb járműipari rendszerek fejlesztése zajlik. A bejelentés Győr szempontjából is aggasztó lehet. A Thyssenkrupp Automotive Systems alváz-specialistái ugyanis a győri üzemben komplett futóműveket szerelnek össze az Audi Hungária Motor Kft. számára. Ez azt jelenti, hogy a vállalat szorosan kapcsolódik Magyarország egyik legnagyobb ipari szereplőjének működéséhez is.

A győri Audi Hungária Motor Kft. egyik komoly beszállítója a Thyssenkrupp Automotive Technology
Fotó: Audi Hungária Motor Kft.

Bár a cég hangsúlyozza, hogy a gyártóegységek működését a mostani intézkedések közvetlenül nem érintik, a kétszáz fejlesztői állás megszüntetése jól mutatja, milyen mélyreható változások zajlanak az európai autóiparban. Az Origo is megírta, komoly leépítések vannak az Audi anyacégénél is. Újabb jelentős létszámcsökkentésre készül az Audi németországi, neckarsulmi gyára. A vállalat és az üzemi tanács megállapodása alapján több száz munkahelyet építenek le, elsősorban önkéntes programok és korengedményes nyugdíjazási lehetőségek révén.
 

 

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